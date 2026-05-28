Η ΟΧΕ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τους Γιώργο Ζαραβίνα και Μενέλαου Δανήλου στην τεχνική ηγεσία των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Γιώργος Ζαραβίνας, με τον συνεργάτη του Γιώργο Μαστρογιάννη στην εθνική ομάδα ανδρών και ο Μενέλαος Δανήλος στο αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα των γυναικών, ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την Ομοσπονδία μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η επιστροφή της εθνικής ομάδας ανδρών έπειτα από 22 χρόνια σε τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος, καθώς και η πρώτη πρόκριση της εθνικής γυναικών σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, έφεραν και τη συνέχιση της συνεργασίας.

Ο Γιώργος Ζαραβίνας και ο συνεργάτης του Γιώργος Μαστορογιάννης ανέλαβαν την Εθνική Ανδρών τον Αύγουστο του 2021 και έκτοτε την έχουν οδηγήσει στα τελικά του EURO 2024 –για πρώτη φορά στην ιστορία της- και στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 –μετά από 22 χρόνια- έχοντας συνολικό ρεκόρ 19 νίκες και 12 ήττες (εντός έδρας 12-2, εκτός έδρας 7-7, ουδέτερη έδρα 0-3) σε σύνολο 31 αγώνων!

Ο Μενέλαος Δανήλος μετά την πρώτη του θητεία (2015-2019) στην Εθνική Γυναικών επανήλθε ξανά το 2022 στα καθήκοντα του. Επί των ημερών του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε οριακά -για διαφορά ενός τέρματος- την πρόκριση στο EURO 2024, ενώ προκρίθηκε στα τελικά του ΕURO 2026, για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Δηλώσεις

Γιώργος Ζαραβίνας: «Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι η Εθνική ομάδα είναι προτεραιότητα του αθλήματος, στόχος μας είναι να σταθεροποιηθούμε αγωνιστικά σε αυτό το επίπεδο -που είναι πολύ δύσκολο- και αν μπορέσουμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν την Εθνική και εύχομαι να τους δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο να δουλέψουν και να αποτελέσουν μέλη της ομάδας».

Γιώργος Μαστορογιάννης: «Είμαι ευλογημένος που είμαι κομμάτι αυτής της ομάδας. Μέσα από την εξαιρετική συνεργασία του τεχνικού επιτελείου με τους αθλητές, δημιουργήσαμε το κλίμα, αλλά και την προσδοκία ότι το σύνολο μας μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους της Εθνικής ομάδας, αλλά και του αθλήματος»

Μενέλαος Δανήλος: «Ευχαριστώ το Δ.Σ. και ειδικότερα τον Πρόεδρο Κώστα Γκαντή για τη συνεργασία και για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Η δουλειά στην Εθνική ομάδα είναι αποτέλεσμα πολλών ετών, ξεκινώντας από τις μικρές Εθνικές ομάδες, χτίσαμε τη νοοτροπία, την αγωνιστικότητα και την αγάπη για αυτή τη φανέλα. Δεν μένουμε στην επιτυχία της πρόκρισης στο ΕURO, συνεχίζουμε την προσπάθεια να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στο μέλλον. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε να εκπροσωπήσουμε επάξια το ελληνικό χάντμπολ στο σπουδαίο αυτό τουρνουά, αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες διοργανώσεις»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και μέλος του Δ.Σ. της ΟΧΕ Φραγκίσκος Ζαλώνης δήλωσε: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Γιώργο Ζαραβίνα, τον Γιώργο Μαστορογιάννη και τον Μενέλαο Δανήλο αποτελεί αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής τους στις μεγάλες επιτυχίες των Εθνικών Ομάδων Ανδρών και Γυναικών. Ως Ομοσπονδία, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που Έλληνες προπονητές οδήγησαν με συνέπεια και υψηλό επίπεδο τις Εθνικές μας Ομάδες στην ελίτ του παγκοσμίου και ευρωπαϊκού χάντμπολ. Η συνέχιση της συνεργασίας μας αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει και τη βεβαιότητά μας ότι θα ζήσουμε μαζί ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για τις σπουδαίες στιγμές που χάρισαν στο ελληνικό χάντμπολ. Είμαι βέβαιος ότι αυτές οι επιτυχίες θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη και την προβολή του αθλήματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης, θα επιβραβεύσει τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών με σημαντικό πριμ πρόκρισης, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια όλων».