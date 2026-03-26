Oι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας ανδρών στα προκριματικά του Euro 2028

Η Ελλάδα έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος χάντμπολ του 2028.

H εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών έχει μπροστά της τα δυο παιχνίδια με την Ολλανδία τον Μάιο, για μαι θέση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027, όμως το βράδυ της Πέμπτης (26/3), έμαθε τους αντίπαλους της στα προκριματικά του Euro 2028.

H κλήρωση έγινε στη Λισαβόνα και η Ελλάδα κληρώθηκε στον 8ο όμιλο με αντιπάλους τη Σουηδία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Λουξεμβούργο.

Στην τελική φάση που θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία τον Ιανουάριο του 2028, θα προκριθούν συνολικά 20 ομάδες, οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο, καθώς και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες των οκτώ ομίλων.

Έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο EURO 2028 οι τρεις διοργανώτριες χώρες, καθώς και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Δανία.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή (27/3), αλλά σύμφωνα με τον κλειδάριθμο το πιθανότερο σενάριο είναι η εθνική ομάδα να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις το Νοέμβριο στη Σουηδία, ενώ στη συνέχεια να υποδεχθεί τη Βόρεια Μακεδονία.

