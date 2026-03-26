Oι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας ανδρών στα προκριματικά του Euro 2028

Εθνική Ομάδα Χάντμπολ: Έμαθε αντιπάλους στα προκριματικά του Euro 2028 ανδρών
H εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών έχει μπροστά της τα δυο παιχνίδια με την Ολλανδία τον Μάιο, για μαι θέση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027, όμως το βράδυ της Πέμπτης (26/3), έμαθε τους αντίπαλους της στα προκριματικά του Euro 2028.
H κλήρωση έγινε στη Λισαβόνα και η Ελλάδα κληρώθηκε στον 8ο όμιλο με αντιπάλους τη Σουηδία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Λουξεμβούργο.
Στην τελική φάση που θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία τον Ιανουάριο του 2028, θα προκριθούν συνολικά 20 ομάδες, οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο, καθώς και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες των οκτώ ομίλων.
Έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο EURO 2028 οι τρεις διοργανώτριες χώρες, καθώς και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Δανία.
Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή (27/3), αλλά σύμφωνα με τον κλειδάριθμο το πιθανότερο σενάριο είναι η εθνική ομάδα να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις το Νοέμβριο στη Σουηδία, ενώ στη συνέχεια να υποδεχθεί τη Βόρεια Μακεδονία.
The road to the Men’s EHF EURO 2028 is set. 🛣️
Which group is the toughest? 🔥😱 #ehfeuro #handball pic.twitter.com/dtiZzkAeo9— EHF EURO (@EHFEURO) March 26, 2026
Οι ημερομηνίες των αγώνων
- 1η αγωνιστική: Τετάρτη-Πέμπτη 4-5 Νοεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: Σάββατο-Κυριακή 7-8 Νοεμβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: Τετάρτη- Πέμπτη 10-11 Μαρτίου 2027
- 4η αγωνιστική: Σάββατο-Κυριακή 13-14 Μαρτίου 2027
- 5η αγωνιστική: Τετάρτη- Πέμπτη 5-6 Μαΐου 2027
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.