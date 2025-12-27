Η ΑΕΚ το έκανε ξανά στη Νέα Ιωνία και πρόκριση στο Κύπελλο

Νέα Ιωνία - ΑΕΚ 18-22: Εντυπωσιακή πρόκριση η Ένωση στο Κύπελλο
Πριν από 12 ημέρες η ΑΕΚ νίκησε τη Νέα Ιωνία για το πρωτάθλημα στα Πευκάκια, τώρα οι «κιτρινόμαυρες» πέρασαν ξανά εντυπωσιακά από την έδρα της Νέας Ιωνίας, επικράτησαν με 22-18 για τον 1ο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, δείχνοντας διψασμένες για επιτυχίες.
Η ΑΕΚ απέκλεισε την κάτοχο του Κυπέλλου, στα προημιτελικά θα έχει εύκολη αποστολή απέναντι στον Άρη Νίκαιας και όπως όλα δείχνουν στον ημιτελικό του Final 4 (13-16 Μαρτίου) θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που θα μοιάζει με τελικό.
Θα είναι η 2η παρουσία στη μικρή ιστορία του τμήματος σε τελική φάση του Κυπέλλου, μετά την παρθενική παρουσία στο Final 4 της Πρέβεζας το 2023.
Με την τερματοφύλακα Εντουάρντα Μπαβαρέσκο να μοιάζει ανίκητη, η ΑΕΚ έπαιξε άμυνα για σεμινάριο, κρατώντας τη Νέα Ιωνία σε μονοψήφιο αριθμό γκολ ανά ημίχρονο, ενώ στο χρονικό σημείο που έκρινε τον αγώνα, η ΑΕΚ στο 2ο μέρος δεν δέχθηκε γκολ, για 18 περίπου λεπτά.
Ο αγώνας στο πρώτο ημίχρονο έγινε με χρονόμετρο χειρός, εξ αιτίας προβλήματος στον ηλεκτρονικό πίνακα, που αποκαταστάθηκε στο β' ημίχρονο.
Η ΑΕΚ είχε συνεχώς την πρωτοπορία στο σκορ ενός γκολ μέχρι το 13ο λεπτό, με τη Νέα Ιωνία να ισοφαρίζει σε 6-6. Από εκείνο το σημείο η ΑΕΚ έτρεξε σερί τεσσάρων γκολ, με την Ενρίκε να πετυχαίνει το 10-6, ενώ με γκολ τον Ζενέλι και Παϊζίνιο οι «κιτρινόμαυρες» ξέφυγαν με 12-7.
Η Νέα Ιωνία μείωσε σε 12-9 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημίχρονου και διευρύνοντας το δικό της σερί στο 5-0, ισοφάρισε σε 12-12 στο 3ο λεπτό του β' ημιχρόνου.
Με δύο γκολ από τη Ρεσέντε Γκόμες η ΑΕΚ προηγήθηκε 14-12 (36'), ήρθε νέα ισοφάριση (14-14), όμως από το 38ο λεπτό η ομάδα της Νέας Ιωνίας «κόλλησε» επιθετικά. Αντίθετα τα δύο γκολ από τη Ζενέλι κι αυτά των Ρεσέντε Γκόμες και Βικτκόφσκα έφεραν την ΑΕΚ στο +4 (18-14) στο 50', με την Παϊζίνιο να ανοίγει την ψαλίδα της διαφορά στο 19-14 (54').
Η Ενρίκε διεύρυνε το σερί της ΑΕΚ στο 6-0, για το 20-14, με την Τσάκαλου να το σταματά με εκτέλεση πέναλτι για το 20-15 στο 56'. Όμως η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο, φθάνοντας στο τελικό 22-18 και στην πανάξια πρόκριση.
Το πανόραμα του Κυπέλλου
1ος γύρος (3-4 Ιανουαρίου 2026)
- ΟΦΝ Ιωνίας- ΑΕΚ 18-22
- ΠΑΟΚ- ΓΑΣ Καματερού 32-13
Άνευ αγώνα: Πανελλήνιος Νεάπολης, ΑΕΣΧ Πυλαίας, Αθηναϊκός, Αναγέννηση Άρτας, Άρης Νικαίας, ΑΕΠ Πανόραμα
Προημιτελικά (10-11 Ιανουαρίου 2026)
- Αθηναϊκός- Πυλαία (1)
- ΑΕΚ- Άρης Νίκαιας (2)
- Αναγέννηση Άρτας- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών (3)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΠ Πανόραμα (4)
Final Four (13-16 Μαρτίου 2026)
- 1ος ημιτελικός: Νικητής 4 - Νικητής 2
- 2ος ημιτελικός: Νικητής 1 - Νικητής 3
