Η ΑΕΚ πήρε σημαντική νίκη στην έδρα της Νέας Ιωνίας επικρατώντας με 26-23, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών στο χάντμπολ.

Με το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής έπεσε η αυλαία στην Α1 Γυναικών. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε της Νέας Ιωνίας με 26-23 και αναδείχθηκε σε πρωταθλήτρια... χειμώνα.

Το σύνολο του Βύρωνα Παπαδόπουλους πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο κλειστό των Πευκακίων, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η πρωταθλήτρια ομάδας της Νέας Ιωνίας δεν κατάφερε να βρει τις λύσεις σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, χάνοντας για δεύτερο ντέρμπι μέσα στη σεζόν.

Με αυτή τη νίκη η Ένωση παρέμεινε στην κορυφή στο +2 από τον ΠΑΟΚ και στο +4 από τη Νέα Ιωνία, βάζοντας γερή υποψηφιότητα για να τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 13/12

Πανόραμα - Αναγέννηση Άρτας 18-26

Πυλαία - Πανελλήνιος Νεάπολης Σκεών 41-23

Κυριακή 14/12

Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ 24-38

ΓΑΣ Καματερού - Άρης Νίκαιας 25-21

Δευτέρα (15/12)

Νέα Ιωνία - ΑΕΚ 23-26

Η Βαθμολογία