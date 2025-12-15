Νέα Ιωνία - ΑΕΚ 23-26: Μεγάλο «διπλό» για την Ένωση
Με το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής έπεσε η αυλαία στην Α1 Γυναικών. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε της Νέας Ιωνίας με 26-23 και αναδείχθηκε σε πρωταθλήτρια... χειμώνα.
Το σύνολο του Βύρωνα Παπαδόπουλους πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο κλειστό των Πευκακίων, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η πρωταθλήτρια ομάδας της Νέας Ιωνίας δεν κατάφερε να βρει τις λύσεις σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, χάνοντας για δεύτερο ντέρμπι μέσα στη σεζόν.
Με αυτή τη νίκη η Ένωση παρέμεινε στην κορυφή στο +2 από τον ΠΑΟΚ και στο +4 από τη Νέα Ιωνία, βάζοντας γερή υποψηφιότητα για να τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο τέλος της κανονικής περιόδου.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Σάββατο 13/12
- Πανόραμα - Αναγέννηση Άρτας 18-26
- Πυλαία - Πανελλήνιος Νεάπολης Σκεών 41-23
Κυριακή 14/12
- Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ 24-38
- ΓΑΣ Καματερού - Άρης Νίκαιας 25-21
Δευτέρα (15/12)
- Νέα Ιωνία - ΑΕΚ 23-26
Η Βαθμολογία
- ΑΕΚ 16
- ΠΑΟΚ 14
- Νέα Ιωνία 12
- Αναγέννηση Άρτας 11
- Πανόραμα 7
- ΑΕΣΧ Πυλαίας 7
- ΓΑΣ Καματερού 6
- Αθηναϊκός 5
- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 2
- Άρης Νίκαιας 0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.