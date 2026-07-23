Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Στις 10 Οκτωβρίου η πρώτη μονομαχία τους στη Handball Premier
Tο μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Handball Premier, με τον Ολυμπιακό να ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου από τον Βύρωνα και το παιχνίδι με τον Αθηναϊκό.
Στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στις 10 Οκτωβρίου στην Ηλιούπολη για τη 10η αγωνιστική
Νωρίτερα, στις 26 Σεπτεμβρίου και στη 2η αγωνιστική υπάρχει η μονομαχία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στις 28 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.
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Λόγω της προετοιμασίας και της συμμετοχής της εθνικής ομάδας ανδρών τον Ιανουάριο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027, αλλά και στα προκριματικά του EURO 2028, το πρωτάθλημα θα διακοπεί συνολικά τέσσερις φορές, περίπου 100 ημέρες μαζί με τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.
Το παραπάνω οδήγησε την ΔΕΠ/ΟΧΕ να μην υπάρξουν ημιτελικοί (1-4), αλλά με τις ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και τη 2η θέση μετά την κανονική περίοδο, να πάνε στους απευθείας τελικούς.
Το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής περιόδου
19/09/2026 1η Αγωνιστική - 12η Αγωνιστική 09/12/2026
- Ζαφειράκης Νάουσας-ΧΑΝΘ
- Δράμα 1986-ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ-Ιωνικός Ν.Φ.
- Διομήδης Άργους-ΓΑΣ Κιλκίς
- Αθηναϊκός-Ολυμπιακός
- ΑΣΕ Δούκα-Άρης Νίκαιας
26/09/2026 2η Αγωνιστική - 13η Αγωνιστική 06/02/2027
- ΑΣΕ Δούκα-Ζαφειράκης Νάουσας
- ΧΑΝΘ-Δράμα 1986
- ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
- Ιωνικός Ν.Φ.-Διομήδης Άργους
- ΓΑΣ Κιλκίς-Αθηναϊκός
- Άρης Νίκαιας-Ολυμπιακός
30/09/2026 3η Αγωνιστική - 14η Αγωνιστική 13/02/2027
- Δράμα 1986-ΑΣΕ Δούκα
- ΠΑΟΚ-ΧΑΝΘ
- Διομήδης Άργους-ΑΕΚ
- Αθηναϊκός-Ιωνικός Ν.Φ.
- Ολυμπιακός-ΓΑΣ Κιλκίς
- Ζαφειράκης Νάουσας-Άρης Νίκαιας
03/10/2026 4η Αγωνιστική - 15η Αγωνιστική 20/02/2027
- ΑΣΕ Δούκα-ΠΑΟΚ
- Ζαφειράκης Νάουσας-Δράμα 1986
- ΧΑΝΘ-Διομήδης Άργους
- ΑΕΚ-Αθηναϊκός
- Ιωνικός Ν.Φ.-Ολυμπιακός
- Άρης Νίκαιας-ΓΑΣ Κιλκίς
10/10/2026 5η Αγωνιστική - 16η Αγωνιστική 27/02/2027
- Διομήδης Άργους-ΑΣΕ Δούκα
- ΠΑΟΚ-Ζαφειράκης Νάουσας
- Αθηναϊκός-ΧΑΝΘ
- Ολυμπιακός-ΑΕΚ
- ΓΑΣ Κιλκίς-Ιωνικός Ν.Φ.
- Δράμα 1986-Άρης Νίκαιας
17/10/2026 6η Αγωνιστική - 17η Αγωνιστική 03/03/2027
- ΑΣΕ Δούκα-Αθηναϊκός
- Ζαφειράκης Νάουσας-Διομήδης Άργους
- Δράμα 1986-ΠΑΟΚ
- ΧΑΝΘ-Ολυμπιακός
- ΑΕΚ-ΓΑΣ Κιλκίς
- Άρης Νίκαιας-Ιωνικός Ν.Φ.
24/10/2026 7η Αγωνιστική - 18η Αγωνιστική 20/03/2027
- Ολυμπιακός-ΑΣΕ Δούκα
- Αθηναϊκός-Ζαφειράκης Νάουσας
- Διομήδης Άργους-Δράμα 1986
- ΓΑΣ Κιλκίς-ΧΑΝΘ
- Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ-Άρης Νίκαιας
14/11/2026 8η Αγωνιστική - 19η Αγωνιστική 27/03/2027
- ΑΣΕ Δούκα-ΓΑΣ Κιλκίς
- Ζαφειράκης Νάουσας-Ολυμπιακός
- Δράμα 1986-Αθηναϊκός
- ΠΑΟΚ-Διομήδης Άργους
- ΧΑΝΘ-Ιωνικός Ν.Φ.
- Άρης Νίκαιας-ΑΕΚ
21/11/2026 9η Αγωνιστική - 20ή Αγωνιστική 03/04/2027
- Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΣΕ Δούκα
- ΓΑΣ Κιλκίς-Ζαφειράκης Νάουσας
- Ολυμπιακός-Δράμα 1986
- Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ
- ΑΕΚ-ΧΑΝΘ
- Διομήδης Άργους-Άρης Νίκαιας
28/11/2026 10η Αγωνιστική - 21η Αγωνιστική 17/04/2027
- ΑΣΕ Δούκα-ΑΕΚ
- Ζαφειράκης Νάουσας-Ιωνικός Ν.Φ.
- Δράμα 1986-ΓΑΣ Κιλκίς
- ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
- Διομήδης Άργους-Αθηναϊκός
- Άρης Νίκαιας-ΧΑΝΘ
05/12/2026 11η Αγωνιστική - 22η Αγωνιστική 24/04/2027
- ΧΑΝΘ-ΑΣΕ Δούκα
- ΑΕΚ-Ζαφειράκης Νάουσας
- Ιωνικός Ν.Φ.-Δράμα 1986
- ΓΑΣ Κιλκίς-ΠΑΟΚ
- Ολυμπιακός-Διομήδης Άργους
- Αθηναϊκός-Άρης Νίκαιας
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