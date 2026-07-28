Η ΑΕΚ ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Βαγγέλη Αραμπατζή, με τον διεθνή δεξιό εξτρέμ να έχει συμπληρώσει οκτώ χρόνια στην ομάδα.

Ο Βαγγέλης Αραμπατζής θα συνεχίσει να είναι ο αρχηγός της ΑΕΚ και τη νέα αγωνιστική χρονιά, με την Ένωση να ανακοινώνει τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Βαγγέλη Αραμπατζή.

O 30χρονος διεθνής δεξιός εξτρέμ με την ΑΕΚ έχει κατακτήσει να ευρωπαϊκό, τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Αραμπατζή. Ο αρχηγός συνεχίζει και την επόμενη χρονιά στο ανδρικό τμήμα Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου.

Ο Βαγγέλης έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα μας, συμπληρώνοντας φέτος την 8η χρονιά του με τα κιτρινόμαυρα. Με τον δικέφαλο στο στήθος έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό, τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα!

Ο Βαγγέλης Αραμπατζής δήλωσε στο aek.gr: "Είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για 8η χρονιά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στόχος όλων, μετά από μία πολύ δύσκολη χρονιά, είναι να ξανά βρεθεί η ομάδα εκεί που της αρμόζει και ευελπιστώ πως όλοι θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε"».

Ενίσχυση με τον Αλγερινό πίβοτ, Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί

Μεταγραφικών κινήσεων συνέχεια για την ΑΕΚ, καθώς πέρα από την ανανέωση συνεργασίας με τον Βαγγέλη Αραμπατζή, ανακοίνωσε και την απόκτηση του 28χρονου Αλγερινού πίβοτ, Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί.

H ανακοίνωση για τον Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον , Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί. .Ο 28χρονος (18/06/1998) διεθνής Αλγερινός πίβοτ, ύψους 1.98μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί ξεκίνησε την καριέρα του από την GS Pétroliers (αργότερα μετονομάστηκε σε MC Alger), με την οποία έως το 2022 κατέκτησε 2 Πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα Αλγερίας. Το 2022 πήρε μεταγραφή για την ουγγρική Budai Farkasok, αγωνιζόμενος στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, ενώ την επόμενη διετία φόρεσε τη φανέλα της επίσης ουγγρικής SBS Eger. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας με την Komlói Bányász SK.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Αλγερίας.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Αμπντελτζαλίλ Ζεναντί δήλωσε στο aek.gr: "Είμαι χαρούμενος που έρχομαι σε μία μεγάλη ομάδα, όπως η ΑΕΚ. Ο στόχος μου είναι να βελτιωθώ ως παίκτης και να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τίτλους"».