Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τον Αθηναϊκό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Handball Premier, το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής.

Aπό τον Βύρωνα με αντίπαλο τον Αθηναϊκό θα αρχίσει ο Ολυμπιακός την υπεράσπιση του τίτλου του στη Handball Premier, μετά την κλήρωση που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) στα γραφεία της ΟΧΕ.

Η φιναλίστ της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου ΑΕΚ, θα φιλοξενηθεί από τη Δράμα '86, ενώ το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας είναι αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ιωνικό ΝΦ.

Λόγω της προετοιμασίας και της συμμετοχής της εθνικής ομάδας ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027, αλλά και στα προκριματικά του EURO 2028, το πρωτάθλημα θα διακοπεί συνολικά τέσσερις φορές (περίπου 100 ημέρες μαζί με τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το παραπάνω οδήγησε την ΔΕΠ/ΟΧΕ να μην υπάρξουν ημιτελικοί (1-4), αλλά με τις ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και τη 2η θέση μετά την κανονική περίοδο, να πάνε στους απευθείας τελικούς.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της κανονικής περιόδου θα γίνει γνωστό αργότερα.

1η αγωνιστική

Ζαφειράκης Νάουσας-ΧΑΝΘ

Δράμα '86-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-Ιωνικός ΝΦ

Διομήδης Άργους-ΓΑΣ Κιλκίς

Αθηναϊκός-Ολυμπιακός

ΑΣΕ Δούκα-Άρης Νίκαιας

Σύστημα διεξαγωγής

Έναρξη: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

Λήξη: Έως 29-30 Μαΐου 2027 (5ος τελικός αν χρειαστεί)

Α’ φάση

Όλοι εναντίον όλων σε 2 γύρους (22 αγωνιστικές)

Μετά το πέρας της Α’ φάσης η 11η και η 12η ομάδα της βαθμολογίας υποβιβάζονται στην Α2 Ανδρών.

Β’ φάση

Τελικός Πλέι οφ (1-2): Οι 2 πρώτες ομάδες θα αγωνιστούν στον τελικό και η ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας θα γίνει στις τρεις νίκες

Πλέι οφ για τις θέσεις 3-6: Δύο ζευγάρια 3-6 και 4-5 που θα αγωνιστούν στις 2 νίκες

Η νικήτρια ομάδα του ζευγαριού 3-6 καταλαμβάνει την 3η θέση και η νικήτρια ομάδα του ζευγαριού 4-5 την 4η θέση

Γ’ φάση