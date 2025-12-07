Ο ΠΑΟΚ, μετά το πρωτάθλημα, νίκησε με άνεση το Καματερό 32-13 για την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών.

Μέσα σε διάστημα 24 ωρών ο ΠΑΟΚ νίκησε και πάλι τον ΓΑΣ Καματερού, αυτή τη φορά με 32-13 σε νοκ άουτ αγώνα του α' γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών.

Όπως και στον αγώνα του πρωταθλήματος, ο αγώνας στο «Σπίτι του Χάντμπολ» ήταν εύκολη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ, που πέρασε στα προημιτελικά, εκεί όπου στις 10 ή 11 Ιανουαρίου θα παίξει με το Πανόραμα, για την πρόκριση στο Final 4, κι εκεί στον ημιτελικό θα συναντήσει είτε την Κυπελλούχο Νέα Ιωνία, είτε την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε του Καματερού με 12-1 και 17-4 στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια η διαφορά ανέβηκε στο 21-4 και με όλη του την άνεση έφθασε στο 32-13.

«Έχουμε την ευτυχία να έχουμε 19 παίκτριες στο σύνολο που είναι το ίδιο όποια και αν αγωνίζεται, αυτό για έναν προπονητή είναι δώρο, όσο δύσκολο και αν είναι στη διαχείριση, αλλά είναι πάρα πολύ καλό διότι η ομάδα έχει την δυνατότητα να παίζει σε υψηλό ρυθμό καθόλη την διάρκεια του αγώνα. Έρχεται ο Ιανουάριος, που θα κρίνει πολλά πράγματα. Αρχής γενομένης από την πορεία στην Ευρώπη, που για εμένα είναι το σημαντικότερο πράγμα, και από κει και πέρα θα κρίνει την κατάταξη στο πρωτάθλημα, πού θα τερματίσουμε στη κανονική διάρκεια για το κομμάτι των πλέι-οφ μετά» δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πελεκίδης.

Το πανόραμα του Κυπέλλου

1ος γύρος (3-4 Ιανουαρίου 2026)

ΟΦΝ Ιωνίας- ΑΕΚ

ΠΑΟΚ- ΓΑΣ Καματερού 32-13 (7/12/2025)

Άνευ αγώνα: Πανελλήνιος Νεάπολης, ΑΕΣΧ Πυλαίας, Αθηναϊκός, Αναγέννηση Άρτας, Άρης Νικαίας, ΑΕΠ Πανόραμα

Προημιτελικά (10-11 Ιανουαρίου 2026)

Αθηναϊκός- ΑΕΣΧ Πυλαίας (1)

ΟΦΝ Ιωνίας/ΑΕΚ- Άρης Νίκαιας (2)

Αναγέννηση Άρτας- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών (3)

ΠΑΟΚ - ΑΕΠ Πανόραμα (4)

Final Four (13-16 Μαρτίου 2026)