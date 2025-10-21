Οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Δράμα έμαθαν αντιπάλους στον 3ο γύρο του EHF European Cup

EHF European Cup: Οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Δράμα έμαθαν αντιπάλους στον 3ο γύρο
Η κλήρωση του 3ου γύρου στο EHF European Cup ανδρών έγινε την Τρίτη (21/10) στη Βιέννη και μαζί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η Δράμα έμαθαν τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στη φάση των «32».
Ο Ολυμπιακός μετά την Άλμπατρο Συρακουσών, θα αντιμετωπίσει ξανά μια ιταλική ομάδα, την Κασάνο Μανιάνο, που εδρεύει στη βόρεια Ιταλία και στην επαρχία του Βαρέζε στη Λομβαρδία. με τους «ερυθρόλευκους» να είναι γηπεδούχοι στον πρώτο αγώνα.
Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με την Μπεσίκτας, με τον πρώτο αγώνα να γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η Δράμα θα αντιμετωπίσει την Ντούκλα Πράγας και θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι.
Δείτε ΕπίσηςHandball Premier: Καταιγιστικοί Ολυμπιακός και ΑΕΚ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 15-16 και 22-23 Νοεμβρίου.
Τα ζευγάρια
- Μπεσίκτας - ΠΑΟΚ
- Ολυμπιακός - Κασάνο Μανιάνο
- Δράμα - Ντούκλα Πράγας
- Σάσαρι (Ιταλία) - Ζιβίνιτσε (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)
- Πόλβα Σέρβιτι (Εσθονία) - BK-46 (Φινλανδία)
- Βοϊβοντίνα (Σερβία) - Τσέλιε (Σλοβενία)
- Ταταμπάνια (Ουγγαρία) - Ααράου (Ελβετία)
- Νίλουφερ (Τουρκία) - Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)
- Μπουζάου (Ρουμανία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- Μπρνο (Τσεχία) - Μπέρχεμ (Λουξεμβούργο)
- Κάρβινα (Τσεχία) - Τιρόλ (Αυστρία)
- Φάιβερς (Αυστρία) - Μπαλατονφουρέσι (Ουγγαρία)
- Μπούντβανσκα (Μαυροβούνιο) - Τρίμο (Σλοβενία)
- Ίζβιντατς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) - Ντουντελάντζ (Λουξεμβούργο)
- Ρούναρ (Νορβηγία) - Σβιέσα (Λιθουανία)
- Οχρίδα (Βόρεια Μακεδονία) - Σλόγκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.