Οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Δράμα έμαθαν αντιπάλους στον 3ο γύρο του EHF European Cup

O Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η Δράμα έμαθαν τα επόμενα εμπόδιά τους στον 3ο γύρο του EHF European Cup

Η κλήρωση του 3ου γύρου στο EHF European Cup ανδρών έγινε την Τρίτη (21/10) στη Βιέννη και μαζί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η Δράμα έμαθαν τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στη φάση των «32».

Ο Ολυμπιακός μετά την Άλμπατρο Συρακουσών, θα αντιμετωπίσει ξανά μια ιταλική ομάδα, την Κασάνο Μανιάνο, που εδρεύει στη βόρεια Ιταλία και στην επαρχία του Βαρέζε στη Λομβαρδία. με τους «ερυθρόλευκους» να είναι γηπεδούχοι στον πρώτο αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με την Μπεσίκτας, με τον πρώτο αγώνα να γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η Δράμα θα αντιμετωπίσει την Ντούκλα Πράγας και θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 15-16 και 22-23 Νοεμβρίου.

