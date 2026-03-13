Από τη νίκη του κόντρα στην ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός είχε το πλεονέκτημα της πρώτης θέση στην Handball Premier. Κόντρα στον Δούκα, για την εξ' αναβολής 14η αγωνιστική, και με την επικράτηση με 44-30 εξασφάλισε την πρωτιά στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας μπήκαν νωθρά στην αναμέτρηση με τον Δούκα να έχει έως το πρώτο δεκάλεπτο το προβάδισμα (9-8). Ωστόσο, στη συνέχεια κατάφεραν να αποκτήσουν επιθετικό ρυθμό και να περιορίσουν τους παίκτες του Δούκα. Το σύνολο του κόουτς Τριλίνι κατάφερε να πάει με το +5 (17-22) στο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν το προβάδισμά τους (22-29), φτάνοντας σε διψήφια επίπεδα τη διαφορά (24-34). Όσο περνούσε ο αγωνιστικός χρόνος, οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ξεφύγουν και να βάλουν τις βάσεις για μια εύκολή νίκη. Το +14 ήταν η τελική διαφορά της αναμέτρηση με το 44-30 να είναι το σκορ στο ματς.

Τα πεντάλεπτα: 5-2, 9-8, 12-12, 16-17, 17-21, 17-22 (ημιχ.) 20-27, 22-29, 24-34, 27-38, 28-41, 30-44.

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ (Γιώργος Χαλκίδης): Μωραΐτης, Ταουσάνης 2, Χατσατουριάν, Μπατής 4, Τσιούμας 5, Μαυρομάτης, Χαλκίδης, Σάνκε 6, Χαριτωνίδης 1, Γκαουάρ 3, Κραντζ 4, Χουρσουντιάν, Ελοζιέουα, Ντανουλέτ, Ζεντί, Καραγιάννης 5.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι 5, Κουν 2, Βίντα 5, Παπάζογλου 4, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 2, Ίβιτς 5, Σούργκιελ 6, Μάνθος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 6, Νικολίνταης.