EHF European Cup: Έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε στο 3ο γύρο η Δράμα
Η Δράμα πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή και εξασφάλισε την πρόκριση στον 3ο γύρο του European Cup ανδρών στο χάντμπολ, επικρατώντας στο «Δημήτρης Κραχτίδης» με 31-23 της Λόβτσεν Τσετίνιε, ανατρέποντας έτσι το εις βάρος της 32-27 από το πρώτο παιχνίδι στο Μαυροβούνιο.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με ισορροπία (6-6 στο 19’), όμως από εκείνο το σημείο και μετά η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη ανέβασε ρυθμό, επέβαλε τον έλεγχό της και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη 12-8. Στο δεύτερο μέρος, η Δράμα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και πέτυχε για πρώτη φορά σκορ πρόκρισης στο 37’, όταν προηγήθηκε 16-10.
Με τον Κοτσιώνη σε εξαιρετική βραδιά, ο οποίος σκόραρε 11 φορές, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν ακόμη περισσότερο (22-13) και παρά την προσωρινή αντίδραση των Μαυροβούνιων, που μείωσαν σε 25-19, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης. Με συνεχόμενα τέρματα των Κοτσιώνη, Παπαδόπουλου και Κρητικού, η διαφορά «άνοιξε» ξανά και η μακεδονική ομάδα πανηγύρισε με θριαμβευτικό τρόπο την πρόκριση στην επόμενη φάση.
