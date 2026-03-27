Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Οχρίδα την Κυριακή στην Ηλιούπολη, στον πρώτο προημιτελικό του EHF European Cup.

Ο Ολυμπιακός για μια ακόμη χρονιά ψάχνει την ευρωπαϊκή διάκριση στο EHF European Cup ανδρών. Πριν από δύο χρόνια οι «ερυθρόλευκοι» έφθασαν στην πηγή, αλλά έχασαν το τρόπαιο στα πέναλτι απέναντι στην ισλανδική Βαλούρ.

Πέρυσι αποκλείστηκαν στα προημιτελικά από τη νορβηγική Ρούναρ, τώρα στον δρόμο για τα ημιτελικά έχουν τα δύο παιχνίδια με την ισχυρή ομάδα της Οχρίδας.

Ο πρώτος προημιτελικός θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, την Κυριακή (29/3, 17:00) με κεντρικό πρόσωπο τον διεθνή πίβοτ Νίκο Λιάπη, πρωταθλητή πέρυσι με τον Ολυμπιακό, που συνεχίζει την καριέρα του στην ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν όψει του 2ου αγώνα στην Οχρίδα, το Σάββατο 4 Απριλίου.

Ο αρχηγός της ομάδας Πέτρος Κανδύλας δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου: «Πρόκειται για μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ και ποιότητα στο ρόστερ της. Θεωρώ, ότι μεγάλο ρόλο θα παίξει η άμυνα των δύο ομάδων, σε συνδυασμό με την απόδοση των τερματοφυλάκων. Σε αυτή την προσπάθεια, θέλουμε δίπλα μας τον κόσμο μας, για να φτάσουμε στη νίκη που θα μας δώσει την απαραίτητη ώθηση, για τον δεύτερο εκτός έδρας αγώνα».