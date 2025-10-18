Με νίκες συνέχισαν το πρόγραμμα της Handball Premier ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, παίρνοντας ευρείες νίκες κόντρα σε Κιλκίς και Φερώνα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής...

Εύκολες νίκες είχε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στη Handball Premier για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Οι δύο διεκδικητές του πρωταθλήματος συνέχισαν το αήττητο σερί τους, επικρατώντας του Κιλκίς και του Φερώνα αντιστοιχα.

Μετά την πρόκριση στους "32" του EHF European Cup, ο Ολυμπιακός επέστρεψε νικηφόρα στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με νίκη 43-23 επί του Κιλκίς διατήρησε το αήττητό του σερί, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Εσκαλόνα με επτά γκολ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μία πολύ καλή εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας και εντός των τεσσάρων γραμμών πως είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Από πολύ νωρίς η διαφορά έφτασα σε διψήφιο αριθμό, ενώ στη συνέχεια του αγώνα οι πρωταθλητές Ελλάδας έκαναν διαχείριση στο σκορ για να φτάσουν στο τελικό +20 και το 43-23.

Παράλληλα, η ΑΕΚ φιλοξένησε τον Φερώνα Βέροιας στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» επικρατώντας με 44-28. Αυτή ήταν η έκτη σερί νίκη της Ένωσης, η οποία παρέμεινε στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό όντας οι δύο ομάδες.

Το ματς από πολύ νωρίς ήταν υπό τον έλεγχο των γηπεδούχων, οι οποίοι πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια στο +10 (24-14). Παρόμοιος ήταν και ο ρυθμός στο δεύτερο μισό του ματς, με την ομάδα του Ρουί Σίλβα να διευρύνει το υπέρ της προβάδισμα και να διαμορφώνει το τελικό 44-28.

