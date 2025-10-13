Ο Ολυμπιακός πανηγυρικά στον 3ο γύρο του ΕΗF Εuropean Cup

Ο Ολυμπιακός νικώντας για δεύτερη φορά την Άλμπατρο Συρακουσών, αυτή τη φορά με 38-25, εξασφάλισε την παρουσία του στον γύρο των 32 στο ΕΗF Εuropean Cup.

Ο Ολυμπιακός με εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Άλμπατρο Συρακουσών επικράτησε 38-25 στο γυμναστήριο Ηλιούπουλης και με πανηγυρικό τρόπο πέρασε στον 3ο γύρο και στη φάση των «32» στο ΕΗF Εuropean Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας νικήσει την ιταλική ομάδα με 34-28 το Σάββατο (11/10), επίσης στην Ηλιούπολη ως τυπικά φιλοξενούμενοι, με συνολικό σκορ 72-53 συνεχίζει στη διοργάνωση.

O Ολυμπιακός προηγήθηκε 6-2 στο 6', η Άλμπατρο πλησίασε στο 7-6, όμως με νέο σερί η πειραϊκή ομάδα ξέφυγε με 10-6 (17') κι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 18-11.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς, ξέφυγαν με 22-14 στο 39', συντήρησαν ανάλογες διαφορές (31-22) και με όλη τους την άνεση έφθασαν στο τελικό 38-25.

«Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα, που αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ξέραμε ότι είμαστε καλύτεροι και έμενε μόνο να το δείξουμε και στον αγωνιστικό χώρο, το κάναμε και στα δύο ματς. Είχαμε επιθετική άμυνα, καλή απόδοση από τους τερματοφύλακες, ενώ σήμερα, λειτούργησε πολύ καλά και η επίθεσή μας. Ετσι επικρατήσαμε σχετικά εύκολα δύο φορές της ιταλικής ομάδας. Συνεχίζουμε, κοιτάμε τώρα το πρωτάθλημα. Στόχος μας πάντα να κερδίζουμε» είπε ο Σάββας Σάββας στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού.



Τα πεντάλεπτα: 4-2, 6-4, 8-6, 10-7, 13-7, 17-11 (ημ.), 20-13, 23-15, 26-20, 30-22, 35-24, 38-25.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 6, Kρέσιτς 3, Βίντα 2, Τζίμπουλας 3, Παπάζογλου , Παπαντωνόπουλος, Κανέτε 2, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 4, Σουργκιέλ, Μπάρος 3, Πασσιάς 3, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 6.

