Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο EHF European Cup

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στον 3ο γύρο του EHF European Cup, νικώντας την ισραηλινή Χολόν Γιουβαλίμ με 29-25 στη Μίκρα.

Τυπικά φιλοξενούμενος τώρα ο ΠΑΟΚ, μετά το ισόπαλο 31-31 το Σάββατο (18/10), ο Δικέφαλος έφθασε στην πρόκριση με συνολικό σκορ 60-56.

«Κλειδί» στην εξέλιξη του 2ου αγώνα ήταν το επτάλεπτο από το 17' μέχρι το 24' λεπτό, σε αυτό το διάστημα οι παίκτες του ΠΑΟΚ έτρεξαν σερί 6-0 και από το εις βάρος τους 9-6 προσπέρασαν με 12-9.

Η ελληνική ομάδα από εκείνο το σημείο και μετά δεν έχασε το προβάδισμα, έκλεισε το ημίχρονο στο 14-13, ξέφυγε με 18-15 στο 36', συντήρησε διαφορές δύο και τριών γκολ, έφθασε μέχρι το 24-20 (52'), η Χολόν μείωσε σε 24-22, όμως ο ΠΑΟΚ είχε απαντήσεις, με τον Ελευθεριάδη να κάνει το 27-24 (58') και ο Λαδάκης με δύο γκολ διαμόρφωσε το τελικό 29-25.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-3, 8-5, 9-8, 10-13, 13-14 (ημ.), 15-17, 17-19, 18-21, 20-23, 22-24, 25-29.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 2, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 7, Παπαβασίλης, Τεμελκόσκι 5, Νικολαΐδης 1, Ιωάννου 5, , Αμπντελσάντεκ 1, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος, Δομπρής 1, Τριανταφυλλίδης, Αρσιτς 1, Μουσταφά 6.

