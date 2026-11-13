Ο Λευτέρης Πετρούνιας επισκέφθηκε τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, ο οποίος τον υποδέχθηκε θερμά για να τον συγχαρεί για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Τον καταπληκτικό Λευτέρη Πετρούνια υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, για να τον συγχαρεί για το ασημένιο μετάλλιο στους κρίκους, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.

«Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όχι μόνο για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά κι επειδή παραμένεις επί πολλά χρόνια στην ελίτ της παγκόσμιας γυμναστικής. Μας καρδιοχτύπησες Λευτέρη στον προκριματικό και είχα μεγάλη αγωνία μέχρι να ολοκληρωθεί η πρόκριση αλλά μετά που προκρίθηκες στον τελικό, ήμουν σίγουρος για το μετάλλιο. Εχεις τέτοια ψυχή που δεν θα το έχανες με τίποτα», είπε ο κ. Κούβελος στον Ολυμπιονίκη της γυμναστικής.

Επίσης του τόνισε ότι μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028. «Πάμε τώρα δυνατά για το Λος Αντζελες, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, το 4ο Ολυμπιακό σου μετάλλιο. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σου σε ότι χρειαστείς και σε συνεννόηση με φορείς στο Λος Αντζελες, έχουμε κλείσει από τώρα εγκαταστάσεις για να πας πριν από τους αγώνες και να εγκλιμαστείς καλύτερα», κατέληξε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ευχαρίστησε για τα θερμά λόγια και τη στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόσθεσε ότι πλέον θα επικεντρωθεί στην εξασφάλιση της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Μαζί με τον Λευτέρη Πετρούνια ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Βασίλης Τσολακίδης και ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Προβιάς, με τον Βασίλη Τσολακίδη να ευχαριστεί τον κ. Κούβελο για τη στήριξη προς την Ομοσπονδία:«Ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για την ελληνική γυμναστική και παρότι είστε σχετικά μικρό διάστημα στην προεδρία, ήδη έχετε κάνει πολλά. Σας νιώθουμε συνεχώς δίπλα μας, έτοιμο να μας βοηθήσετε σε κάθε αίτημα μας».

Ο Ισίδωρος Κούβελος συναντήθηκε επίσης με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στον ακροβατικό διάδρομο Αλεξάνδρα Εφραίμογλου και τη συναθλήτρια της Μαρία Αριστείδου που πραγματοποίησε επίσης πολύ καλή εμφάνιση, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στο ίδιο αγώνισμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ συνεχάρη θερμά τα δύο κορίτσια και τις προσκάλεσε στην 1η Σύνοδο Αθλητών που θα γίνει στις 19-22 Νοεμβρίου στην Αρχαία Ολυμπία.