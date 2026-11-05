Ο «άρχοντας των κρίκων», Λευτέρης Πετρούνιας, θα δώσει με την παρουσία του ξεχωριστή λάμψη στη μεγάλη γιορτή της ελληνικής γυμναστικής, το GymnArté – All Stars Gala.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του GymnArté – All Stars Gala θα είναι η παρουσία του Λευτέρη Πετρούνια, σε μία και μοναδικά εμφάνιση την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη γυμναστική, την τέχνη, το θέαμα και τους πρωταγωνιστές όλων των αθλημάτων της ΕΓΟ.

Ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής, ο άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στους κρίκους, με Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους, θα βρεθεί κοντά στο κοινό, προσθέτοντας τη δική του μοναδική λάμψη στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Η παρουσία του Λευτέρη Πετρούνια αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη διοργάνωση, αλλά και μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους φίλους της γυμναστικής να απολαύσουν από κοντά έναν αθλητή που έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλές γενιές αθλητών και αθλητριών.

Το GymnArté – All Stars Gala φιλοδοξεί να αναδείξει τη γυμναστική σε όλες τις διαστάσεις της, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την καλλιτεχνική έκφραση, τη δημιουργικότητα και το υψηλό επίπεδο επιδόσεων. Στη σκηνή της διοργάνωσης θα συναντηθούν για πρώτη φορά οι κορυφαίοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες της Ελληνικής γυμναστικής, σε μια ξεχωριστή βραδιά που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές.