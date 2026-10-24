Πετρούνιας: «Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο, θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ»

Τι έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ανάρτησή του λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν σταματά να χαρίζει ξεχωριστές στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό. Ελάχιστες μέρες πριν από τα 36α γενέθλιά του ο «άρχοντας των κρίκων» κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ, φθάνοντας συνολικά στα πέντε στην καριέρα του στη διοργάνωση.

Σε ανάρτησή του στα social media το βράδυ του Σαββάτου, ο Λευτέρης Πετρούνιας αναφέρθηκε στα όσα έζησε όλες τις τελευταίες μέρες στην πόλη της Ολλανδίας.

Το θρίλερ της πρόκρισης στον τελικό, για την ίωση που τον ταλαιπώρησε, για το πώς τελικά έφθασε στο 2ο σκαλί του κόσμου, ενώ άφησε και το μήνυμά του για τα μελλούμενα.

Συγκεκριμένα ο Πετρούνιας έγραψε τα εξής: «Απ’ την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο.

Μια ίωση, 39 πυρετός και πολλές σκέψεις για το τι πήγε λάθος. Το βρήκα όμως μία μέρα πριν από τον τελικό και σήμερα έκανα αυτό που έπρεπε: ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων μου.

Δεύτερος στον κόσμο. Ένα ακόμη μετάλλιο που κρύβει πολλή δουλειά, πίστη και αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Από εμένα και τους ανθρώπους μου.

Ευχαριστώ όσους ήσασταν δίπλα μου!

Υ.Γ. Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο. Και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ».