Γνωστά έγιναν τα γκρουπ δυναμικότητας του Euro U21 2027. Σε ποιο βρίσκεται η Εθνική Ελπίδων και ποιους πιθανούς αντιπάλους μπορεί να βρει στην κλήρωση.

Η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21 2027 μετά από 25 χρόνια ολόκληρα χρόνια είναι πλέον γεγονός και η Ελλάδα γνωρίζει πλέον σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας ανήκει.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, μετά την ιστορική πρόκριση απέναντι στην Ισλανδία στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι (1-1 κδ 5-4) στην «καυτή» Λεωφόρο, είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, ενόψει της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά, τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας έχουν ως εξής:

1ο γκρουπ: Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία

2ο γκρουπ: Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία

3ο γκρουπ: Πολωνία, Ελλάδα, Φινλανδία, Νορβηγία

4ο γκρουπ: Βέλγιο, Τσεχία, Σερβία, Αλβανία

Θυμίζουμε πως η τελική φάση θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027 στα γήπεδα Σερβίας και Αλβανίας.



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