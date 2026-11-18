Εθνική Ελπίδων: Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας
Η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21 2027 μετά από 25 χρόνια ολόκληρα χρόνια είναι πλέον γεγονός και η Ελλάδα γνωρίζει πλέον σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας ανήκει.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, μετά την ιστορική πρόκριση απέναντι στην Ισλανδία στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι (1-1 κδ 5-4) στην «καυτή» Λεωφόρο, είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, ενόψει της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο Βελιγράδι.
Αναλυτικά, τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας έχουν ως εξής:
Δείτε ΕπίσηςΕθνική Ελπίδων: Ο πλήρης «χάρτης» του Euro U21
1ο γκρουπ: Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία
2ο γκρουπ: Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία
3ο γκρουπ: Πολωνία, Ελλάδα, Φινλανδία, Νορβηγία
4ο γκρουπ: Βέλγιο, Τσεχία, Σερβία, Αλβανία
Θυμίζουμε πως η τελική φάση θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027 στα γήπεδα Σερβίας και Αλβανίας.
Oι διασταυρώσεις των νοκ άουτ του Euro U21
Προημιτελικά
- Προημιτελικός 1: 1ος Ομίλου Α – 2ος Ομίλου Γ
- Προημιτελικός 2: 1ος Ομίλου Γ – 2ος Ομίλου Α
- Προημιτελικός 3: 1ος Ομίλου Β – 2ος Ομίλου Δ
- Προημιτελικός 4: 1ος Ομίλου Δ – 2ος Ομίλου Β
Ημιτελικοί
- Ημιτελικός 1: Νικητής Προημιτελικού 1 – Νικητής Προημιτελικού 2
- Ημιτελικός 2: Νικητής Προημιτελικού 3 – Νικητής Προημιτελικού 4
Τελικός
- Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 1 – Νικητής Ημιτελικού 2
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