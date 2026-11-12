Η ΕΟΕ διοργανώνει για πρώτη φορά στην Αρχαία Ολυμπία τριήμερη επιμορφωτική Σύνοδο για Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2026.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μέσω της Επιτροπής Αθλητών, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας διοργανώνουν, από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2026, τριήμερη επιμορφωτική Σύνοδο για Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία.

Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται η συγκεκριμένη Σύνοδος και η πρωτοβουλία υλοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και συνεννόησης με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες. Στόχος της Συνόδου είναι η ουσιαστική ενημέρωση και επιμόρφωση των Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητριών για τις εξελίξεις στο ελληνικό και διεθνές Ολυμπιακό Κίνημα, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την αθλητική τους διαδρομή, τόσο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους καριέρας όσο και μετά την ολοκλήρωσή της.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι περισσότεροι από 50 αθλητές και αθλήτριες, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αναλυτικά τον ρόλο, την αποστολή και το έργο των θεσμών που διοργανώνουν τη Σύνοδο, δηλαδή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ, της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στο πρόγραμμα «Fit for the Future» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο αφορά την προετοιμασία και την υποστήριξη των αθλητών για την επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής τους σταδιοδρομίας.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος της Συνόδου θα αφιερωθεί στον διάλογο με τους ίδιους τους αθλητές, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες, οι προβληματισμοί και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και οι προσδοκίες τους για τη μεταγωνιστική τους πορεία.

Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, η Σύνοδος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της θέσης των αθλητών στο Ολυμπιακό Κίνημα, την καλύτερη υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια της καριέρας τους και τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση στη ζωή μετά τον πρωταθλητισμό.