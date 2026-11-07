Η Αλεξάνδρα Eφραίμογλου ήταν απλά μαγική, με την Ελληνίδα γυμνάστρια να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια κόσμου στον ακροβατικό διάδρομο στην πόλη Ναντζίνγκ της Κίνας.

Η Αλεξάνδρα Eφραίμογλου έγραψε τη δική της «χρυσή» σελίδα για την ελληνική γυμναστική, καθώς έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στον ακροβατικό διάδρομο, στη διοργάνωση στην πόλη Ναντζίνγκ στην Κίνα.

Η 21χρονη γυμνάστρια του Αστέρα Πεύκης στον τελικό που έγινε το πρωί του Σαββάτου (7/11), μάγεψε με την εκτέλεσή της.

Με βαθμό δυσκολίας 8.100 στις ασκήσεις της, βαθμολογήθηκε με 18.200 για την εκτέλεση και με συνολική συγκομιδή 26.300 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κι έγινε πρωταθλήτρια κόσμου.

Alexandra Efraimoglou is on TOP OF THE WORLD 🇬🇷👑🥇 #Nanjing2026 #WorldGymnastics #Gymnastics https://t.co/NsDR6OYCzX November 7, 2026

Η Ρωσίδα,΄Αρίνα Καλιάντρα με 25.900 (9.400-16.900) πήρε το ασημένιο μετάλλιο και η Γαλλίδα, Μαρίν Μαελέ με 24.700 (6.600-18.100) το χάλκινο αντίστοιχα.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και η 18χρονη Μαρία Αριστείδου, κατακτώντας την 6η θέση με 24.400 (βαθμός δυσκολίας 6.500, εκτέλεση 17.900).