Εθνική Ελλάδας: Ο Τσιμίκας και ο... Ρότα Μπαλμπόα
Η ατμόσφαιρα στην Εθνική Ελλάδας είναι εξαιρετική κι αυτό αποτυπώνεται σ' ένα ακόμα βίντεο.
Στην πρώτη προπόνηση της γαλανόλευκης για το ματς με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ την ερχόμενη Παρασκευή, ο Κώστας Τσιμίκας βρήκε την ευκαιρία να πειράξει τον Λάζαρο Ρότα.
Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ έχασε τη μπάλα στο κοντρόλ, διαφώνησε με τον άσο της Λίβερπουλ, ο οποίος τον πείραξε αποκαλώντας τον Ρόκι Μπαλμπόα. Ο λόγος φυσικά είναι η εμφάνιση του Ρότα με μαυρισμένο ακόμα το δεξί του μάτι, μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Καμαβινγκά στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
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