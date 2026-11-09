Φαν Ντάικ: Αποσύρθηκε από την αποστολή της Ολλανδίας - Χάνει τον αγώνα με την Ελλάδα
Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, αποσύρθηκε από τις διεθνείς υποχρεώσεις με τους «Ορανιέ», καθώς αγωνίζεται με ενοχλήσεις τον τελευταίο καιρό και κρίθηκε σκόπιμο να αποχωρήσει από την αποστολή για να μην επιβαρυνθεί η κατάσταση του.
Αναλυτικότερα η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας (09/11) μία ανακοίνωση, στην οποία επιβεβαίωσε ότι ο αμυντικός της Λίβερπουλ, καθώς και ο επιθετικός της Σάντερλαντ, Μπράιαν Μπρόμπι, δεν θα αγωνιστούν τελικά στους επερχόμενους αγώνες της ομάδας εναντίον της Ελλάδας (13/11) και της Γερμανίας (16/11), επειδή «δεν είναι αρκετά καλά για να αγωνιστούν, καθώς αμφότεροι δεν επέστρεψαν στην απαραίτητη φόρμα από το περασμένο Σαββατοκύριακο».
Μάλιστα, όπως πρόσθεσε η Ομοσπονδία, στη θέση αυτών των δύο παικτών δεν θα κληθούν αντικαταστάτες από τον προπονητή, Τσάβι Ερνάντεζ, ο οποίος αποφάσισε να συνεχίσει την προετοιμασία για τους αγώνες του Nations League με μόνο 23 παίκτες.
Virgil van Dijk and Brian Brobbey aren’t fit enough to feature in the upcoming Nations League matches. ❌ No replacements will be called up. https://t.co/TB5aTNUcn3— OnsOranje (@OnsOranje) November 9, 2026
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