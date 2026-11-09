Οι ατάκες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα ματς με τη Ολλανδία, Σερβία και την κλήση του Κουτσουπιά.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε την προετοιμασία της για τα δύο τελευταία παιχνίδια στο Nations League με Ολλανδία εκτός στις 13 του μήνα και Σερβία στον Βόλο στις 16 Νοεμβρίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο τι περιμένει σε αυτούς τους δύο σημαντικούς αγώνες, αλλά και στην κλήση του 25χρονου μέσου της Άντερλεχτ Ηλία Κουτσουπιά.

Αναλυτικά όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός:

Για τα δύο ματς με Ολλανδία και Σερβία: «'Εμειναν δύο ματς έπειτα από τα τέσσερα του πρώτου γύρου θα έλεγα. Είμαστε σε πολύ καλή βαθμολογική θέση, αλλά έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια.

Δημιουργήσαμε στους τέσσερις αγώνες την ευκαιρία να έχουμε πιο υψηλούς στόχους απ' όσους περιμέναμε στην αρχή της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε και ίσως καλύτερα κι από τα προηγούμενα ματς. Γιατί έχουμε περισσότερη εμπειρία χωρίς φυσικά υπερεκτίμηση του εαυτού μας, αλλά πάντα με θετική προσέγγιση, ως προς τους στόχους που μπορούν να δημιουργηθούν. Να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάμε καλά».

Για την κλήση του Κουτσουπιά και το γεγονός ότι η πόρτα της Εθνικής ανοίγει διαρκώς: «Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αρκετά νέα πρόσωπα στην Εθνική ομάδα. Υπάρχουν Έλληνες που παίζουν σε άλλες χώρες, τους παρακολουθούμε κι όταν υπάρχει η άποψη ότι είναι η ώρα ότι μπορούμε να τους δούμε, θα το κάνουμε.

Ιδιαίτερα σε κάποιες θέσεις που ενδεχομένως έχουμε περισσότερη ανάγκη, όσον αφορά τη μεσαία γραμμή. Είναι ένα παιδί που εδώ κι αρκετό διάστημα ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό, προσπαθεί, βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, πιστεύω ότι δικαιούται την ευκαιρία και γι' αυτό είναι μαζί μας».