Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης είναι ο παίκτης που υπέγραψε τη νίκη της Εθνικής Παίδων επί της Αιγύπτου και το νέο σπουδαίο πρότζεκτ του ΠΑΟΚ.

Η Εθνική Παίδων στην πρώτη της παρουσία σε Μουντιάλ ξεκίνησε με νίκη. Λύγισε 2-1 την Αίγυπτο κι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «32».

Πρωταγωνιστής για την Κ17 ο φορ Κωνσταντίνος Σούβλατζης. Πήρε στο 46' τη θέση του συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ, του Κώστογλου και σημείωσε το πρώτο γκολ της Εθνικής, ενώ έδωσε την ασίστ στο 2-0 του Καραγγέλη. Ένας ακόμα παίκτης, λοιπόν, που έχει εξελιχθεί στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Ο 17χρονος (31/8/09) επιθετικός, έχει ύψος 1,83 κι έχει υπογράψει με τον Δικέφαλο έως το 2028.

Ο Σούβλατζης διακρίνεται για την τεχνική του, την ταχύτητά του, ενώ στα θετικά στοιχεία είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιεί εξίσου καλά και τα δύο πόδια, ενώ είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι.

Ο Σούβλατζης βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από το 2015. Σε ηλικία μόλις έξι ετών πήγε από τον Παύλο Μελά στον Δικέφαλο, με τον οποίο έχει κάνει σπουδαία παιχνίδια. Με την Εθνική Παίδων έκανε «μπαμ» στη νίκη με 4-2 επί της Ελβετίας, όταν σημείωσε χατ τρικ σε μόλις δέκα λεπτά. Ένα φιλικό ματς που έγινε στο πλαίσιο τουρνουά στην Τσεχία.

Η Ελβετία τότε προηγήθηκε στο 2', αλλά ο Σούβλατζης σκόραρε στο 4', στο 9' και στο 14', μετατρέποντας το 0-1 σε 3-1, προτού ένας άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ψυρούκης, πετύχει το τέταρτο ελληνικό γκολ στο 23'. Πριν από έναν χρόνο ο ταλαντούχος Σούβλατζης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το 2028 κι ασφαλώς είναι ένα από τα πιο σημαντικά πρότζεκτ του συλλόγου.

Ο Σούβλατζης έχει πλέον 7 γκολ σε 16 αγώνες με την Εθνική Παίδων. Με την Κ19 του ΠΑΟΚ, στην οποία και προηγήθηκε μετά την περσινή εξαιρετική σεζόν στην Κ17, μετράει 4 γκολ σε 11 παιχνίδια.