Εθνική Ελλάδας: Το καλωσόρισμα του Ρότα στον Κουτσουπιά (vid)
Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε και πλέον προετοιμάζεται για τα δυο τελευταία παιχνίδια αυτού του Nations League, με Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11), τα οποία και θα κρίνουν αν θα κατορθώσει να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού.
Για πρώτη φορά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται και ο Ηλίας Κουτσουπιάς, αφού οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Άντερλεχτ έπεισαν τον έμπειρο προπονητή να τον συμπεριλάβει στα πλάνα του.
Έτσι, στην πρώτη του παρουσία, ο 25χρονος έτυχε θερμής υποδοχής, με τον Λάζαρο Ρότα να τον αγκαλιάζει, να του εύχεται καλή αρχή και να του λέει χαρακτηριστικά «Ό,τι θες, σε εμένα».
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