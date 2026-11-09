Ο Λάζαρος Ρότα υποδέχθηκε με θέρμη τον Ηλία Κουτσουπιά, που βρίσκεται για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας.

Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε και πλέον προετοιμάζεται για τα δυο τελευταία παιχνίδια αυτού του Nations League, με Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11), τα οποία και θα κρίνουν αν θα κατορθώσει να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού.

Για πρώτη φορά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται και ο Ηλίας Κουτσουπιάς, αφού οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Άντερλεχτ έπεισαν τον έμπειρο προπονητή να τον συμπεριλάβει στα πλάνα του.

Έτσι, στην πρώτη του παρουσία, ο 25χρονος έτυχε θερμής υποδοχής, με τον Λάζαρο Ρότα να τον αγκαλιάζει, να του εύχεται καλή αρχή και να του λέει χαρακτηριστικά «Ό,τι θες, σε εμένα».