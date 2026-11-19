Η Εθνική ξεκίνησε ιδανικά την συμμετοχή στο παρθενικό της Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, επικρατώντας με 2-1 της Αιγύπτου. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του ματς.

Ιδανική πρεμιέρα σε Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 για την Εθνική μας ομάδα. Τα παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη επικράτησαν με 2-1 της Αιγύπτου και όπως αναφέραμε ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο την παρθενική τους συμμετοχή σε τέτοια διοργάνωση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με γκολ των Σούβλατζη και Καραγκέλη πήραν τη νίκη και έκαναν σημαντικό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ, αλλά και τις καλύτερες στιγμές του ματς.