Αίγυπτος (Κ17) – Ελλάδα (Κ17) 1-2: Τα highlights του αγώνα
Ιδανική πρεμιέρα σε Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 για την Εθνική μας ομάδα. Τα παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη επικράτησαν με 2-1 της Αιγύπτου και όπως αναφέραμε ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο την παρθενική τους συμμετοχή σε τέτοια διοργάνωση.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με γκολ των Σούβλατζη και Καραγκέλη πήραν τη νίκη και έκαναν σημαντικό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ, αλλά και τις καλύτερες στιγμές του ματς.
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