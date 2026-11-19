Οι ατάκες του τεχνικού της Εθνικής Παίδων Βασίλη Παπαδάκη για τη σπουδαία νίκη επί της Αιγύπτου.

Στη συγκέντρωση των διεθνών ποδοσφαιριστών και στην τήρηση του πλάνου απέδωσε την πρώτη νίκη με 2-1 απέναντι στην Αίγυπτο, στην ιστορία της Εθνικής Παίδων σε Mundial ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Παπαδάκης, που χαρακτήρισε «φανταστική εμπειρία για όλους» την πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης.

Μίλησε επίσης για το επόμενο ματς με τον Παναμά. Αναλυτικά όσα είπε ο Παπαδάκης:

«Αρχικά ήταν μια φανταστική εμπειρία αυτή που ζήσαμε με τα παιδιά. Απομονωθήκαμε τόσο πολύ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ώστε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό, χωρίς να βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Όλο αυτό που συνέβαινε μάς έδινε ενέργεια, γιατί το ίδιο το παιχνίδι σε παρασύρει. Παίζουμε για τη νίκη και όλα όσα υπάρχουν στην ομάδα βοηθούν, ώστε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Σίγουρα έπαιξε ρόλο η κόκκινη κάρτα, αλλά αντιμετωπίσαμε όλα όσα είχε προετοιμάσει η Αίγυπτος για τον αγώνα από την έναρξή του. Ξέραμε ότι είναι δυνατή στις μονομαχίες και στις δεύτερες μπάλες, μέσα από τις οποίες δημιουργούσε προϋποθέσεις για να μας απειλήσει. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίζαμε αυτές τις καταστάσεις. Ακόμη και μετά την κόκκινη κάρτα, ο τρόπος παιχνιδιού της Αιγύπτου δεν άλλαξε. Παρέμειναν η δύναμη, το πάθος, οι μεγάλες μπάλες και οι αντεπιθέσεις.

Το κλειδί της νίκης ήταν η είσοδός μας στο δεύτερο ημίχρονο και ο τρόπος με τον οποίο αγωνιστήκαμε. Τα παιδιά ήταν απόλυτα συγκεντρωμένα στο πλάνο του παιχνιδιού, είχαν υπομονή και βρήκαμε τα δύο γκολ σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της αναμέτρησης. Ξέραμε ότι η Αίγυπτος θα ασκούσε πίεση ακόμη και με δέκα παίκτες. Σκόραραν ένα καταπληκτικό γκολ, μπορεί να δυσκολευτήκαμε και να δεχθήκαμε πίεση, καθώς τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά τα παιδιά έμειναν συγκεντρωμένα και πήραμε μια δίκαιη νίκη.

Χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε τη νίκη μας σήμερα, για τις λίγες ώρες που απομένουν, αλλά από αύριο κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι με τον Παναμά, καθώς ξέρουμε ότι είναι ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι. Κάθε αγώνα τον βλέπουμε ξεχωριστά. Απλώς, τώρα γνωρίζουμε και τη βαθμολογική σημασία της αναμέτρησης. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι και μετά θα δούμε την αναμέτρηση με το Κατάρ».