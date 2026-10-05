Εθνική Ελλάδας: Οι χρόνοι των διεθνών και τα δυο μεγάλα κέρδη με Σάλιακα και Ανδρούτσο
Έκλεισε λοιπόν αυτός ο πρώτος κύκλος αγώνων για την Εθνική μας ομάδα και αυτό έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Ελλάδα σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο κατάφερε να νικήσει το μεγαθήριο της Γερμανίας, να μην χάσει από τους πάντα επικίνδυνους Ολλανδούς αλλά και τελειώσει μετά από αυτά τα 4 ματς - και ενώ έχει 2 ακόμα - στην πρώτη θέση του ομίλου της μαζί με την Ολλανδία στη League A.
Σε αυτήν την σειρά αγώνων ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε στη... μάχη συνολικά 21 παίκτες, παίζοντας από 4-2-3-1 μέχρι 4-4-2 αλλά και 4-3-3. Κέρδισε παίκτες όπως ο Σάλιακας ως δεξί μπακ που έκλεισε αυτή τη σειρά των αναμετρήσεων ως βασικός στην Εθνική αλλά και ο χαφ Ανδρούτσος που όντας παίκτης του ΟΦΗ χρίστηκε και βασικός και ενώ χρησιμοποιήθηκε και στα 4 αυτά παιχνίδια.
Και εάν για έναν παίκτη του Ολυμπιακού όπως η Σάλιακας δεν συνιστά έκπληξη αυτή η έστω προσωρινή καθιέρωσή του για έναν ποδοσφαιριστή επαρχιακής ομάδας όπως ο Ανδρούτσος έχει έξτρα σημασία. Και επειδή το Nations League είναι σαν προθάλαμος για τα προκριματικά του EURO 2028 οι προσπάθειες αυτών των παικτών θα εκτιμηθούν έξτρα.
Η διάρκεια των 4 αγώνων μαζί με τις καθυστερήσεις
- 95' με Σερβία στο 1-2
- 94' με Γερμανία στο 0-1
- 93' με Ολλανδία στο 2-2
- 93' με Γερμανία στο 0-0
Οι χρόνοι των διεθνών
1. Τζολάκης: 375 λεπτά
2. Τσιμίκας: 375 λεπτά
3. Μαυροπάνος: 356 λεπτά
4. Ρέτσος: 307 λεπτά
5. Καρέτσας: 300 λεπτά
6. Κουρμπέλης: 291 λεπτά
7. Παυλίδης: 279 λεπτά
8. Ζαφείρης: 266 λεπτά
9. Σάλιακας: 235 λεπτά
10. Ανδρούτσος: 229 λεπτά
11. Ιωαννίδης: 225 λεπτά
12. Τζόλης: 194 λεπτά
13. Μασούρας: 181 λεπτά
14. Βαγιαννίδης: 140 λεπτά
15. Κουλιεράκης: 93 λεπτά
16. Τεττέη: 78 λεπτά
17. Κυζιρίδης: 45 λεπτά
18. Κωστούλας: 37 λεπτά
19. Μουζακίτης: 25 λεπτά
20. Μιχαηλίδης: 19 λεπτά
21. Δουβίκας: 10 λεπτά
- Βλαχοδήμος: 0 λεπτά
- Μανδάς: 0 λεπτά
- Κυριακόπουλος: 0 λεπτά
- Ντόι: 0 λεπτά
- Τσάπρας: 0 λεπτά
- Τριάντης: 0 λεπτά
- Πέλκας: 0 λεπτά
Οι 11άδες των αγώνων
Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Μαυροπάνος (91' Μιχαηλίδης), Ρέτσος, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (91' Ανδρούτσος), Τζόλης, Καρέτσας (75' Δουβίκας), Κωστούλας (63' Ιωαννίδης) και Παυλίδης (75' Τεττέη).
Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης (46' Σάλιακας), Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ανδρούτσος, Ζαφείρης (59' Κουρμπέλης), Τζόλης (81' Μασούρας), Καρέτσας, Τεττέη (59' Ιωαννίδης) και Παυλίδης (89' Μιχαηλίδης).
Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος (83' Δουβίκας), Κουρμπέλης, Καρέτσας (83' Μιχαηλίδης), Ιωαννίδης (70' Τεττέη), Τζόλης (18' λ.τρ. Μασούρας) και Παυλίδης (70' Ζαφείρης).
Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος (78’ Ρέτσος), Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (68’ Μουζακίτης), Ζαφείρης, Μασούρας, Κυζιρίδης (46’ Ανδρούτσος), Ιωαννίδης (88’ Κωστούλας) και Παυλίδης (46’ Καρέτσας).
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