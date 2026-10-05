Το Gazzetta αναδεικνύει τους χρόνους των 21 παικτών που χρησιμοποίησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική αλλά και τα 2 νέα κερδισμένα πρόσωπά της.

Έκλεισε λοιπόν αυτός ο πρώτος κύκλος αγώνων για την Εθνική μας ομάδα και αυτό έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Ελλάδα σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο κατάφερε να νικήσει το μεγαθήριο της Γερμανίας, να μην χάσει από τους πάντα επικίνδυνους Ολλανδούς αλλά και τελειώσει μετά από αυτά τα 4 ματς - και ενώ έχει 2 ακόμα - στην πρώτη θέση του ομίλου της μαζί με την Ολλανδία στη League A.

Σε αυτήν την σειρά αγώνων ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε στη... μάχη συνολικά 21 παίκτες, παίζοντας από 4-2-3-1 μέχρι 4-4-2 αλλά και 4-3-3. Κέρδισε παίκτες όπως ο Σάλιακας ως δεξί μπακ που έκλεισε αυτή τη σειρά των αναμετρήσεων ως βασικός στην Εθνική αλλά και ο χαφ Ανδρούτσος που όντας παίκτης του ΟΦΗ χρίστηκε και βασικός και ενώ χρησιμοποιήθηκε και στα 4 αυτά παιχνίδια.

Και εάν για έναν παίκτη του Ολυμπιακού όπως η Σάλιακας δεν συνιστά έκπληξη αυτή η έστω προσωρινή καθιέρωσή του για έναν ποδοσφαιριστή επαρχιακής ομάδας όπως ο Ανδρούτσος έχει έξτρα σημασία. Και επειδή το Nations League είναι σαν προθάλαμος για τα προκριματικά του EURO 2028 οι προσπάθειες αυτών των παικτών θα εκτιμηθούν έξτρα.

Η διάρκεια των 4 αγώνων μαζί με τις καθυστερήσεις

95' με Σερβία στο 1-2

94' με Γερμανία στο 0-1

93' με Ολλανδία στο 2-2

93' με Γερμανία στο 0-0

Οι χρόνοι των διεθνών

1. Τζολάκης: 375 λεπτά

2. Τσιμίκας: 375 λεπτά

3. Μαυροπάνος: 356 λεπτά

4. Ρέτσος: 307 λεπτά

5. Καρέτσας: 300 λεπτά

6. Κουρμπέλης: 291 λεπτά

7. Παυλίδης: 279 λεπτά

8. Ζαφείρης: 266 λεπτά

9. Σάλιακας: 235 λεπτά

10. Ανδρούτσος: 229 λεπτά

11. Ιωαννίδης: 225 λεπτά

12. Τζόλης: 194 λεπτά

13. Μασούρας: 181 λεπτά

14. Βαγιαννίδης: 140 λεπτά

15. Κουλιεράκης: 93 λεπτά

16. Τεττέη: 78 λεπτά

17. Κυζιρίδης: 45 λεπτά

18. Κωστούλας: 37 λεπτά

19. Μουζακίτης: 25 λεπτά

20. Μιχαηλίδης: 19 λεπτά

21. Δουβίκας: 10 λεπτά

- Βλαχοδήμος: 0 λεπτά

- Μανδάς: 0 λεπτά

- Κυριακόπουλος: 0 λεπτά

- Ντόι: 0 λεπτά

- Τσάπρας: 0 λεπτά

- Τριάντης: 0 λεπτά

- Πέλκας: 0 λεπτά

Οι 11άδες των αγώνων

Με Σερβία στο 1-2

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Μαυροπάνος (91' Μιχαηλίδης), Ρέτσος, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (91' Ανδρούτσος), Τζόλης, Καρέτσας (75' Δουβίκας), Κωστούλας (63' Ιωαννίδης) και Παυλίδης (75' Τεττέη).

Με Γερμανία στο 0-1

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης (46' Σάλιακας), Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ανδρούτσος, Ζαφείρης (59' Κουρμπέλης), Τζόλης (81' Μασούρας), Καρέτσας, Τεττέη (59' Ιωαννίδης) και Παυλίδης (89' Μιχαηλίδης).

Με Ολλανδία στο 2-2

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος (83' Δουβίκας), Κουρμπέλης, Καρέτσας (83' Μιχαηλίδης), Ιωαννίδης (70' Τεττέη), Τζόλης (18' λ.τρ. Μασούρας) και Παυλίδης (70' Ζαφείρης).

Με Γερμανία στο 0-0

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος (78’ Ρέτσος), Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (68’ Μουζακίτης), Ζαφείρης, Μασούρας, Κυζιρίδης (46’ Ανδρούτσος), Ιωαννίδης (88’ Κωστούλας) και Παυλίδης (46’ Καρέτσας).