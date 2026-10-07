Η Ελλάδα δέχθηκε τα λιγότερα γκολ στο κενό των Εθνικών ομάδων μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Στο επιθετικό ταλέντο που έχει η Εθνική Ελλάδας στέκονται όλοι. Ακόμα και οι αντίπαλοί της. Κι αυτή είναι μία πραγματικότητα.

Η γααλανόλευκη έχει πολύ ταλέντο μπροστά, αλλά στο μεγάλο κενό για τις Εθνικές ομάδες κι έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στο Nations League, το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατέγραψε την τρίτη καλύτερη αμυντική επίδοση με τρία γκολ παθητικό, ανάμεσα σε 16 ομάδες. Η Ελλάδα δέχθηκε γκολ στα δύο από τα τέσσερα παιχνίδια, ενώ κράτησε δύο φορές στο μηδέν τη Γερμανία. Το να δέχεσαι τρία γκολ, το ένα στο φινάλε από την σπουδαία Ολλανδία, δεν είναι και μικρό πράγμα, όταν η Εθνική είχε δεχθεί στα προκριματικά του Μουντιάλ εννέα γκολ σε τρία ματς από Δανία (δύο φορές, εντός κι εκτός), Σκωτία.

Λιγότερα γκολ από την Εθνική μας δέχθηκαν μόνο η Γερμανία και η Γαλλία. Αμφότερες είχαν δύο γκολ παθητικό με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να δέχεται το ένα από την Ελλάδα με το γκολ του Κουρμπέλη στο Άουγκσμπουργκ κι ένα εκτός με την Ολλανδία. Στην τρίτη θέση με την Εθνική είναι και η Αγγλία, η οποία επίσης δέχθηκε τρία γκολ.

Αυτό δείχνει τη συγκέντρωση, την αυταπάρνηση, την προσήλωση που είχαν οι διεθνείς στο αμυντικό κομμάτι. Σε μεγάλα διαστήματα των αγώνων υπήρχαν αλληλοκαλύψεις. Φυσικά σε ορισμένες φάσεις υπήρχε και η τύχη, ο εξαιρετικός Τζολάκης ή ένας αμυντικός, ένας μέσος, ένας φορ που θα έκαναν το κάτι παραπάνω για ν' απομακρύνουν έναν κίνδυνο.

Αντίθετα, επιθετικά η Ελλάδα δεν είναι ούτε καν στην πεντάδα ανάμεσα στις 16 ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Έχει πέντε γκολ ενεργητικό και είναι στη 10η θέση. Φυσικά με τέτοιους αντιπάλους δεν είναι και το πιο απλό να σημειώσεις πολλά γκολ. Και πάλι η Ελλάδα βρήκε δίχτυα στα τρία από τα τέσσερα ματς.

Στον πρώτο όμιλο η Γαλλία είχε επτά γκολ, η δεύτερη Ιταλία που δεν είναι και στα καλύτερά της, αλλά δείχνει να συνέρχεται σημείωσε δέκα γκολ και το τρίτο Βέλγιο έχει έξι.

Στον όμιλο της Ελλάδας καλύτερη επίθεση είναι έως τώρα η Ολλανδία με 7 γκολ. Στα τρία από τα τέσσερα ματς οι «οράνιε» με Ελλάδα και Σερβία εντός κι εκτός, πέτυχαν από δύο γκολ.

Στον τρίτο όμιλο η παγκόσμια πρωταθλήτρια μετράει 12 γκολ και 14 γκολ ενεργητικό έχει η Αγγλία, η οποία έχει το εντυπωσιακό 0-7 στη Ριέκα επί της Κροατίας.

Στον τέταρτο όμιλο οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες έχουν περισσότερα γκολ από την Ελλάδα. Η Πορτογαλία έχει εννέα, η Δανία επτά και η Νορβηγία έξι γκολ. Εννέα ομάδες, λοιπόν, επιθετικά είναι πάνω από την Ελλάδα, όμως, αμυντικά η Ελλάδα έδειξε σπουδαία δείγματα και αυτός είναι ένας οδηγός και για τα προκριματικά του Euro.