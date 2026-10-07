Η Ελλάδα ανέβηκε σημαντικά στο ranking της FIFA μέσα σε λίγους μόλις μήνες.

Η πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League είχε αντίκτυπο και στο ranking της FIFA.

Η γαλανόλευκη με τους 8 βαθμούς, δύο νίκες και δύο ισοπαλίες στην πρώτη κατηγορία του Nations League με αντιπάλους Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, από τον περασμένο Ιούλιο κέρδισε πέντε θέσεις! Κι έπεται συνέχεια. Θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028 κι αν έχει ανάλογη ή και καλύτερη εικόνα με ομάδες που θα είναι στα μέτρα της και φυσικά σημειώνει νίκες, τότε θ' ανέβει ακόμα περισσότερο, κοντά στα επίπεδα της δεκαετίας 2004-2014.

Η Ελλάδα, λοιπόν, από τον περασμένο Ιούλιο έκανε άλμα πέντε θέσεων. Από την 46η είναι πλέον στην 41η. Το ίδιο έχει καταφέρει και η Μοζαμβίκη. Έχει κάνει επίσης πρόοδο πέντε θέσεων, αλλά συνολικά είναι 98η. Την καλύτερη επίδοση έχουν πετύχει Μάλι, η Νότια Αφρική και η Βόρεια Ιρλανδία. Όλες έχουν ανέβει έξι θέσεις. Αλλά και πάλι είναι πίσω από την Ελλάδα. Το Μάλι είναισ την 47η θέση, η Νότια Αφρική στην 48η και η Βόρεια Ιρλανδία στην 64η.

Αντίθετα, έξι θέσεις έπεσε η Ρουμανία του Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ και πέντε θέσεις υποχώρησαν οι Γκάνα, Βουλγαρία, Κίνα, Μπαχρέιν.