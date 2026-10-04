Η Εθνική Ελλάδας άντεξε στην ασφυκτική πίεση της Γερμανίας στο α' ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η εθνική ομάδα μπορεί να υπέφερε, όμως κατάφερε και κράτησε το μηδέν απέναντι στην πολύ καλύτερη και ανώτερη, ειδικά στο πρώτο 45λεπτό, Γερμανία φεύγοντας από την Τούμπα με ένα βαθμό σκέτο χρυσάφι.

Με Κουλιεράκη και Κυζιρίδη η Εθνική

Με αλλαγές από πλευράς Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε η Ελλάδα την αναμέτρηση στην κατάμεστη Τούμπα. Κι αν για τον σκόρερ εναντίον της Ολλανδίας, Γιώργο Μασούρα, η παρουσία με το περιβραχιόνιο ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρη, λόγω και της απουσίας του τραυματία Χρήστου Τζόλη, δεν ίσχυε το ίδιο και για τους Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και Αλέξανδρο Κυζιρίδη - με τον δεύτερο να ντεμπουτάρει σε επίσημο αγώνα - για το παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα.

Ο τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας ν άφησε εκτός τον Τεττέη ενώ από την άμυνα έλειπε το όνομα του Ρέτσου σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια στο Nations League.

Η διάταξη της Ελλάδας ήταν με Τζολάκη στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Σάλιακα. Κέντρο με Κουρμπέλη και Ζαφείρη, άκρα με Κυζιρίδη και Μασούρα και μπροστά οι Παυλίδης και Ιωαννίδης.

Με 4-4-2 η Γερμανία του Κλοπ

Με αλλαγές παρατάχθηκε και η Εθνική Γερμανίας του Γιούργκεν Κλοπ, που παρέταξε την ομάδα του με ένα ξεκάθαρο 4-4-2 και με τρομερό πρέσινγκ από το ξεκίνημα του αγώνα.

Οι Μπίσοφ και Πάβλοβιτς της Μπάγερν ήταν οι κινητήριοι μοχλοί στη μεσαία γραμμή, ο Μπούρκχαρντ της Αϊντραχτ στην κορυφή, ο Βιρτζ «ελεύθερος» ως επιτελικός μέσος.

Ευκαιρία με Μασούρα, αλλά…

Στα 65 δευτερόλεπτα η ελληνική ομάδα άγγιξε το 1-0. Από τα αριστερά ο Τσιμίκας έκανε πολύ ωραία σέντρα στην καρδιά της γερμανικής άμυνας, με τον Μασούρα να πιάνει την κεφαλιά και τον Ούρμπιγκ να αποκρούει με δυσκολία την κεφαλιά του αρχηγού της γαλανόλευκης.

Η Γερμανία απάντησε με το σλάλομ του Βίρτζ (8’) που πέρασε τρεις Έλληνες, όμως το σουτ που επιχείρησε κόντραρε στα σώματα και κατέληξε κόρνερ.

Η συνταγή και η στόχευση του Γιοβάνοβιτς έμοιαζε με την αναμέτρηση στο Άουγκσμπουργκ, με τον Μπούρκχαρντ να σταματά άθελα του την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα (20’) και τον Τζολάκη να λέει «όχι» δύο λεπτά αργότερα στο σουτ του Σέρχαρντ.

Το... μονότερμα της Γερμανίας

Ήταν τρομερή η πίεση και ο τρόπος που οι Γερμανοί κέρδιζαν την μπάλα και όλες μα όλες τις δεύτερες μπάλες. Στα μισά του πρώτου μέρους οι αριθμοί «έλεγαν» 38-62 η κατοχή υπέρ της Γερμανίας, 1-8 οι τελικές, με τον Ράουμ να απειλεί με ευθύβολο σουτ και τον Τζολάκη ξανά με εντυπωσιακό τρόπο να αποκρούει και να κρατάει το 0-0.

Ο Μπούρκχαρντ σκόραρε στο 32ο λεπτό με πλασέ από κοντά, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε ποτέ με τον Τρουπέν να πηγαίνει σε on the field review και να ακυρώνει το γκολ για χέρι του Μπίσχοφ στο ξεκίνημα της γερμανικής επίθεσης.

Μετά την ακύρωση του γερμανικού γκολ προσπαθήσαμε να κρατήσουμε λίγο την μπάλα στα πόδια μας, ωστόσο ήταν απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο Γερμανοί πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα και τις τελικές να είναι 1-15 στο φινάλε του πρώτου 45λεπτου.

Το τελευταίο σφύριγμα του Τουρπέν για το ημίχρονο έμοιαζε ανακουφιστικό για τους παίκτες της Εθνικής, που έβγαζαν κούραση και ήθελαν ανάσες και βοήθεια από τον πάγκο.

Μέσα Καρέτσας και Ανδρούτσος με τρία χαφ

Ο Γιοβάνοβιτς με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έριξε στο ματς Ανδρούτσο και Καρέτσα, έπαιξε με έναν επιθετικό (Ιωαννίδη) και αναζήτησε τρόπους για ισορροπήσει πάνω στο τερέν της Τούμπας.

Η Γερμανία απείλησε με το σουτ του Σέρχαρντ και από εκεί και μετά δεν έφτασε τόσο απειλητικά στα καρέ του Τζολάκη. Η κεφαλιά του Μαυροπάνου (51’) ήταν μόλις η δεύτερη ελληνική τελική προσπάθεια στο παιχνίδι, με τους παίκτες της γαλανόλευκης να πατάνε λίγο καλύτερα με την παρουσία τριών χαφ στο ματς, με την τριάδα να αποτελείται από τους Ζαφείρη, Ανδρούτσο και Μουζακίτη μετά το 68ο λεπτό.

Καλύτερη η εικόνα της Εθνικής στο δεύτερο μισό

Ο Μασούρας είχε και τη δεύτερη καλή ελληνική στιγμή, με τη νέα κεφαλιά στο 76ο λεπτό, με τον Μαυροπάνο να μην μπορεί να συνεχίσει το ματς και στη θέση του να περνάει ο Ρέτσος. Οι Γερμανοί δεν έβγαζαν την πίεση του πρώτου ημιχρόνου, η Ελλάδα αντίθετα είχε πολύ καλύτερη εικόνα. Εμενε να αντέξει λίγο ακόμη για να έπαιρνε ένα βαθμό από ατόφιο χρυσάφι

Η Γερμανία άγγιξε το γκολ στο 86’ με το σουτ του Τρόι μέσα από τη μικρή περιοχή, όπου είχε πατήσει ο δεξιός μπακ, με τη γαλανόλευκη να κρατάει ως το τέλος το «χρυσό» 0-0

MVP: Μεγάλο παιχνίδι από τον Μαυροπάνο μέχρι την στιγμή που τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Φώτης Ιωαννίδης έδωσε πολλές μάχες στο β’ μέρος και «έφαγε» πολύ «ξύλο». Σταθερός και πολύτιμος κάτω από τα δοκάρια ο Τζολάκης για ένα ακόμη ματς.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Κουρμπέλης είχε πολλά προβλήματα στη μεσαία γραμμή.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Σέρχαντ κάνει ένα αχρείαστο σταμάτημα της μπάλας με το χέρι και στέρησε από τη Γερμανία το γκολ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Τρομερός ο VAR που «βρήκε» την παράβαση στην εκκίνηση της αντεπίθεσης των Γερμανών. O Τρουπέν δεν έκανε το μεγάλο λάθος.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Βαθμός από χρυσάφι για την Εθνική ομάδα που έμεινε αήττητη στη Θεσσαλονίκη απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία, έφτασε τους 8 βαθμούς και βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον της στο Nations League.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος (78’ Ρέτσος), Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (68’ Μουζακίτης), Ζαφείρης, Μασούρας, Κυζιρίδης (46’ Ανδρούτσος), Ιωαννίδης (88’ Κωστούλας), Παυλίδης (46’ Καρέτσας).

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Ούρμπιγκ, Τρόι, Τιάου, Άντον, Ράουμ, Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Βιρτς, Καρλ (63’ Ελ Μάλα), Σέρχαντ, Μπούρκχαρντ (63’ Βόλντεμάντε).