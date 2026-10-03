Εθνική Ελλάδας: Εικόνες από την προπόνηση και τα τετ α τετ του Γιοβάνοβιτς

Γιώργος Σακελλαρίου
Εθνική Ελλάδας: Εικόνες από την προπόνηση και τα τετ α τετ του Γιοβάνοβιτς

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Η Εθνική ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς με τη Γερμανία.

Η Εθνική Ελλάδας είναι έτοιμη για μία ακόμα μεγάλη αναμέτρηση.

Η γαλανόλευξη το βράδυ της Κυριακής (21:45) στην κατάμεστη Τούμπα θα υποδεχθεί τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ με στόχο φυσικά να νικήσει και να κλειδώσει τη δεύτερη θέση, αφού δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε θα ξεφύγει στο +6 από τη σπουδαία αντίπαλό της και θα έχει την ισοβαθμία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει κανονικά στη διάθεσή του και τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Χρήστου Τζόλη. Οι διεθνείς πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση υπό το βλέμμα του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, αλλά και του διεθνούς στόπερ Παντελή Χατζηδιάκου.

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Ο Γιοβάνοβιτς, παράλληλα, στη διάρκεια του προγράμματος είχε συνομιλία με αρκετούς ποδοσφαιριστές, για να διαπιστώσει την κατάστασή τους.

 

Δείτε φωτογραφίες από την τελευταία προπόνηση της Εθνικής

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@Photo credits: INTIME, eurokinissi
     

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