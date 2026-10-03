Κλοπ: «Η Ελλάδα άξιζε τη νίκη, αυτή η ομάδα μπορεί να είναι η χρυσή γενιά της»

Ο Γιούργκεν Κλοπ χαρακτήρισε δίκαιη τη νίκη της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ, ενώ παραδέχθηκε πως οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς θα μπορούσαν να εξελιχθούν στη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ελλάδα και Γερμανία μετρούν αντίστροφα για το ραντεβού της Τούμπας την Κυριακή (4/10), με τις δυο ομάδες να κοντράρονται ξανά για το Nations League μετά την ιστορική νίκη της γαλανόλευκης με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Μάνσαφτ», Γιούργκεν Κλοπ, παραδέχθηκε πως η Ελλάδα άξιζε τη νίκη στον αγώνα της Γερμανίας, ενώ συμπλήρωσε πως οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μπορούσαν να συνθέσουν την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σε ό,τι αφορά το ματς της Τούμπας, ο Κλοπ προειδοποίησε για την ικανότητα της Ελλάδας στον αμυντικό παιχνίδι, ενώ αποκάλυψε πως ο αναπληρωματικός γκολκίπερ της Μπάγερν, Γιόνας Ούρμπιχ, θα αγωνιστεί ως βασικός κάτω από τα δοκάρια.

Αναλυτικά μίλησε:

Για το πρώτο ματς στο Άουγκσμπουργκ: «Η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη και στο τέλος άξιζε να νικήσει. Αυτό πρέπει να ειπωθεί».

Για τον τερματοφύλακα κόντρα στην Ελλάδα: «Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως δεν θα προβούμε σε αλλαγές για αύριο. Αλλά ποιος ξέρει...Οι άλλοι παίκτες στην ομάδα παίζουν συχνά, αλλά ο Ούρμπιχ, όχι. Για αυτόν λόγο θα παίξει αύριο. Δεν έχει να κάνει όμως με το ποιος θα είναι βασικός. Όλοι οι τερματοφύλακες έχουν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις».

Για την αποχώρηση του Γκνάμπρι: «Δεν ήταν τραυματίας, αλλά είχε αρχίσει να νιώθει κούραση. Θεωρήσαμε ότι το να επιστρέψει νωρίτερα στη Μπάγερν ήταν το φυσιολογικό»

Για το παιχνίδι της Τούμπας και τη χρυσή γενιά της Ελλάδας: «Αν παίξουμε καλά, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να αμυνθεί σε χαμηλά μέτρα αρκετές φορές. Το είδαμε στο Άουγκσμπουργκ ότι αμύνονται καλά. Αυτή η ομάδα θα μπορούσε να είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Για τη σύγκριση με την Ελλάδα του 2004: «Τώρα έχουν μια ομάδα με κορυφαίους παίκτες, ειδικά στην επίθεση, που αγωνίζονται για μεγάλους συλλόγους. Το 2004 βασίζονταν στο αμυντικό παιχνίδι με ελάχιστη κατοχή της μπάλας».

Για την απουσία του Τζόλη: «Δεν έχει να κάνει με το ποιος λείπει, αλλά με τον τρόπο που παίζουν. Εύχομαι πάντως στον Τζόλη ταχεία ανάρρωση και να μπορεί να παίξει ξανά σε μια, δυο ή τρεις εβδομάδες».

Για την ενδεκάδα της Γερμανίας: «Για να είμαι ειλικρινής, όλοι οι παίκτες μπορούν να παίξουν. Στα στόπερ βέβαια υπάρχει ο Σλότερμπεκ, αλλά ίσως χρειαστεί να κοιτάξουμε τις επιλογές μας».