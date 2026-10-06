Βόρεια Ιρλανδία U21 - Ελλάδα U21: Τα highlights του ματς (vid)

Βασίλης Μπαλατσός
Βόρεια Ιρλανδία U21 - Ελλάδα U21: Τα highlights του ματς (vid)
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Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της U21 της Ελλάδας στην έδρα της Βόρειας Ιρλανδίας, με 1-0.

Η U21 της Ελλάδας πήρε νίκη που δεν μπορεί να πανηγυρίσει στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 1-0, όμως αφού δεν βρήκε δεύτερο γκολ και η Γερμανία υπέταξε τη Γεωργία θα χρειαστεί να διεκδικήσει τη θέση της στο Euro μέσω των μπαράζ.

Η Ελλάδα επί της ουσίας προηγήθηκε στην πρώτη της αξιοσημείωτη ευκαιρία. Στο 32ο λεπτό ο Άλεν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Μύθου έπιασε... άπιαστη κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι κι έκανε το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Η Γαλανόλευκη ήταν ανώτερη σε όλο το ματς και στο δεύτερο μέρος βελτιώθηκε, όμως τελικά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της, με κυριότερη του Θεοδοσουλάκη στο 90ο λεπτό.

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Τα highlights του Βόρεια Ιρλανδία U21 - Ελλάδα U21

 

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