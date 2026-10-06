Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της U21 της Ελλάδας στην έδρα της Βόρειας Ιρλανδίας, με 1-0.

Η U21 της Ελλάδας πήρε νίκη που δεν μπορεί να πανηγυρίσει στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 1-0, όμως αφού δεν βρήκε δεύτερο γκολ και η Γερμανία υπέταξε τη Γεωργία θα χρειαστεί να διεκδικήσει τη θέση της στο Euro μέσω των μπαράζ.

Η Ελλάδα επί της ουσίας προηγήθηκε στην πρώτη της αξιοσημείωτη ευκαιρία. Στο 32ο λεπτό ο Άλεν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Μύθου έπιασε... άπιαστη κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι κι έκανε το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Η Γαλανόλευκη ήταν ανώτερη σε όλο το ματς και στο δεύτερο μέρος βελτιώθηκε, όμως τελικά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της, με κυριότερη του Θεοδοσουλάκη στο 90ο λεπτό.

Τα highlights του Βόρεια Ιρλανδία U21 - Ελλάδα U21