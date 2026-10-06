Εθνική Ελπίδων: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα Play Offs του Euro U21
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Οι 7 αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων για τα Play Offs του Euro U21 μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής διαδικασίας.
Ολοκληρώθηκαν τα προκριματικά για το Euro U21 και πλέον απομένουν τέσσερα «εισιτήρια» για την τελική διαδικασία, τα οποία θα διεκδικήσουν οκτών ομάδες μέσω της διαδικασίας των Play Offs, στην οποία θα συμμετέχει και η Εθνική Ελπίδων.
Η Ελλάδα δεν βρήκε το δεύτερο γκολ που χρειαζόταν και έχασε στην ισοβαθμία την πρόκριση ως καλύτερη 2η από την Πολωνία, οπότε θα πρέπει να αγωνιστεί τον Νοέμβριο σε διπλούς αγώνες.
Θυμίζουμε πως η διοργάνωση θα γίνει με 16 ομάδες, εκ των οποίων οι συνδιοργανωτές Σερβία και Αλβανία, που προκρίθηκαν απευθείας.
Οι 8 ομάδες που θα αγωνιστούν στα Play Offs του Euro U21
- Ελλάδα
- Φινλανδία
- Δανία
- Ισλανδία
- Ιρλανδία
- Τουρκία
- Ολλανδία
- Τσεχία
Οι 12 ομάδες του Euro U21
- Ισπανία
- Πορτογαλία
- Γαλλία
- Αγγλία
- Ιταλία
- Γερμανία
- Νορβηγία
- Κροατία
- Βέλγιο
- Πολωνία *
- Σερβία **
- Αλβανία **
*Kαλύτερη 2η των προκριματικών
**Συνδιοργανωτές του Euro U21