Ταουσιάνης: «Τί άλλο να ζητήσει κανείς από αυτά τα παιδιά για τη συνολική τους εικόνα;»

Στην τεράστια προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και στην εξαιρετική συνολική πορεία της Εθνικής Ελπίδων στάθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Γιάννης Ταουσιάνης, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η Εθνική Ελπίδων νίκησε με 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία, τελείωσε τα προκριματικά με 9 νίκες σε 10 αγωνιστικές, όμως έχασε την ισοβαθμία τόσο για την πρωτιά του ομίλου από τη Γερμανία όσο για την καλύτερη 2η θέση από την Πολωνία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιάννης Ταουσιάνης, μετά την... πικρή νίκη της Γαλανόλευκης στάθηκε στη συνολική προσπάθεια και πορεία του γκρουπ.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Ταουσιάνη

«Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου βρήκαμε λύσεις στο χαμηλό μπλοκ του αντιπάλου, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, που δυστυχώς στις λεπτομέρειες δεν έφεραν ένα δεύτερο γκολ που θα μας έδινε την πρόκριση άμεσα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πικρία σε όλους και είναι φυσιολογικό, γιατί ήμασταν πολύ κοντά στην υλοποίηση ενός σπουδαίου στόχου.

Ωστόσο τί άλλο να ζητήσει κανείς από αυτά τα παιδιά για τη συνολική τους έως τώρα εικόνα; Έκαναν εξαιρετικά παιχνίδια, πέτυχαν εννέα νίκες σε δέκα αγώνες και σήμερα πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό, καταθέτοντας όλα τους τα ψυχικά αποθέματα για την απευθείας πρόκριση.

Γι' αυτό οφείλουμε για άλλη μια φορά να τους δώσουμε συγχαρητήρια.

Τώρα βρισκόμαστε στα μπαράζ και αυτό το δεδομένο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Καλή επιστροφή των ποδοσφαιριστών στις ομάδες τους και τον επόμενο μήνα, με την ικανότητα και την αποφασιστικότητα που μας χαρακτηρίζει, να πετύχουμε αυτό που δεν καταφέραμε σήμερα».