Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Εθνική Ελλάδος: Πήρε τη φανέλα με το «10»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδος για να δει την ομάδα και δέχθηκε δώρο μία φανέλα με το «Νο.10».

Μία ημέρα πριν από τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα.

Ο πρόεδρος της κυβέρνησης συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση που ήταν παρών, με την ομάδα να του επιφυλάσσει κι ένα ιδιαίτερο δώρο.

Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε στον πρωθυπουργό μία εμφάνιση της Εθνικής, η οποία πίσω έφερε το επώνυμο του πρωθυπουργού και από κάτω το «Νο.10» ευχαριστώντας τον έτσι για την κίνηση στήριξης που έκανε, με το να τους επισκεφθεί.

«Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο» απάντησε ο Μάκης Γκαγκάτσης ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρόσθεσε: «Το πάθος των παικτών μας για την Εθνική είναι μοναδικό».

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