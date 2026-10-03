Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Γερμανία απάντησε στα σενάρια για Καρέτσα και τόνισε ότι η διάθεση των παικτών ν' αγωνιστούν στην Εθνική υπερβαίνει τα πάντα.

Η απάντηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα σενάρια των γερμανικών ΜΜΕ που θέλουν τη Ντόρτμουντ να κατέθεσε «αίτημα» για τον χρόνο συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα μονοπώλησε το ενδιαφέρον στη συνέντευξη Τύπου του τεχνικού της Εθνικής Ελλάδας για το ματς με τη Γερμανία στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής (21:45).

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα από τους Βεστφαλούς, ότι επί εποχής του στην Εθνική δεν έχει υπάρξει ειδική μεταχείριση για κανέναν και ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία παρά τις απουσίες της είναι μία δυνατή, μεγάλη και σύγχρονη ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς:

Για την κούραση της ομάδας: «Υπάρχει κούραση, αλλά είμαστε ομάδα που έχει δουλέψει καλά. Έχουμε καλή ψυχολογία. Κάνουμε συζητήσεις για να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών και πάνω σ' αυτό θα βασιστούμε για την αυριανή σύνθεση».

Για το αν θα παίξει η πίεση ρόλο και τη διαφορά στα δύο ημίχρονα με την Ολλανδία: «Σίγουρα έχουμε πίεση. Πάντα έχουμε. Ο λόγος είναι όταν θες να έχεις καλό αποτέλεσμα, ειδικά όταν πρόκειται για την Εθνική, πρέπει να ζεις με την πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία δεν ήταν το επίπεδο που είχαμε στο πρώτο, που ήταν φανταστικό. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο που συνέβη, συζητήσαμε με τα παιδιά γιατί δεν υπήρχε ισορροπία, ώστε να μην επαναληφθεί».

Για το αν συμφωνεί με τον Τσιμίκα ότι η θέληση είναι μεγαλύτερη από την κόπωση: «Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Αυτό προέρχεται από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Αλλά έχουμε αύριο μία νέα Γερμανία, διαφορετική από τον πρώτο αγώνα. Έκανε καλή εμφάνιση, εξαιρετικό ματς με τη Σερβία και νίκησε εύκολα. Είναι πιο φρέσκια σε σχέση με μας».

Για το αν βοηθούν τα ματς να βρει η Εθνική συνοχή: «Σίγουρα τα τέσσερα ματς βοηθούν τις εμγάλες ομοσπονδίες που έχουν πολλές επιλογές. Σ' εμάς στις μικρότερες ομοσπονδίες δημιουργεί θέμα. Σε δύο εβδομάδες θα δώσουμε τέσσερα ματς. Οι μεγάλες Εθνικές δεν έχουν θέματα.

Για τον Καρέτσα και το... αίτημα της Ντόρτμουντ να παίξει με «μέτρο», όπως ανέφεραν γερμανικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα. Υπάρχουν υπερβολές. Έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνίαμε τους συλλόγους των παικτών. Οι ομάδες είναι εξυπηρετικές. Όταν έρχονται μαζί μας, ενημερώνουμε τους συλλόγους για τα δεδομένα στη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής, αλλά και μετά. Αυτό το πράγμα παίρνει διάσταση χωρίς λόγο. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους τους παίκτες. Όσο είμαι εγώ καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση.

Η διάθεση των παικτών να παίξουν στην Εθνική υπερβαίνει τα πάντα και δεν μπορεί να επηρεάσουν και τις δικές μου αποφάσεις. Ό,τι απόφαση παίρνω, είναι σύμφωνα με τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές κι αφού μιλήσω μαζί τους. Δεν κάνουμε διάκριση. Το ίδιο ισχύει και για παίκτες που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».

Για τη Γερμανία: «Η Ελλάδα δεν νίκησε στο πρώτο ματς, γιατί μας υποτίμησαν. Δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανείς και μην το κάνετε αυτό μειώνοντας την προσπάθεια. Είναι εξαιρετική ομάδα η Γερμανία. Με τη Σερβία ήταν πολύ δυνατή. Έχει δύναμη στο παιχνίδι της και ο Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μία ομάδα με τη νοοτροπία του. Είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Παίζει πιο κάθετα, παίρνει περισσότερα ρίσκα. Γίνεται μία σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτων των αποτελεσμάτων».