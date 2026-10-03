Θα έχει ενδιαφέρον η συγκρότηση της γραμμής κρούσης της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας και ως προς το προσεχές παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα.

Σε ένα κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας - όπως ήταν και στο 2-2 με την Ολλανδία - η Εθνική μας ομάδα θα δοκιμαστεί ξανά αγωνιστικά απέναντι στη Γερμανία (το βράδυ της Κυριακής). Μία ενδιαφέρουσα παράμετρος θα έχει να κάνει με την επιλογή των προσώπων στην επίθεση. Εκεί όπου δεν θα υπάρχει η σταθερά του τραυματία Τζόλη και ενώ ενσωματώθηκε στην Εθνική ο Πέλκας.

Να δούμε όμως και τα άλλα δεδομένα καθώς ο κόουτς Γιοβάνοβιτς αλλάζει πράγματα από αγώνα σε αγώνα σε αυτό το Nations League. Στο Σερβία - Ελλάδα (1-2) ο κόουτς Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε ως εξής ως προς τη γραμμή κρούσης του: στο αριστερό άκρο της επίθεσης βρισκόταν ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας και ο Κωστούλας έπαιξε κοντά στον Παυλίδη.

Στο 0-1 με τη Γερμανία για την Εθνική μας ομάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε στο αριστερό άκρο της επίθεσης τον Τζόλη, δεξιά τον Καρέτσα και ο Τεττέη ήταν κοντά στον Παυλίδη. Άρα μία αλλαγή σε σχέση με τη Σερβία.

Τέλος στο 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα ο έμπειρος τεχνικός είχε στα 2 άκρα τους Καρέτσα και Τζόλη και φορ μπροστά τους Παυλίδη και Ιωαννίδη ως δίδυμο. Άρα πάλι διαφοροποίηση από το τεχνικό επιτελείο. Έτσι σε 3 αναμετρήσεις η Εθνική μας είχε αλλαγές από αγώνα σε αγώνα. Για την ακρίβεια μία διαφοροποίηση ανά αγώνα.

Τώρα όμως υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει τουλάχιστον 2 αλλαγές. Ο Τζόλης ως γνωστόν στάθηκε άτυχος με θλάση και τέθηκε εκτός και ο Καρέτσας δεν βρέθηκε στην πιο καλή του βραδιά - και ενώ φάνηκε να χτύπησε και σε κάποια φάση - με την Ολλανδία παρά την προσπάθειά του. Από την άλλη και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης - κυρίως ο 2ος - προσέφεραν στο ματς με τους Οράνιε.