Ο Καρέτσας προπονείται στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας, ο Τζόλης γύρισε εκεί που αναδείχθηκε, ενώ Γκαγκάτσης και Βιεϊρίνια είναι παρόντες στην προπόνηση.

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε στην Τούμπα την τελευταία της προπόνηση εν όψει του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία (21:45) για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.

Με τη γαλανόλευκη, λοιπόν, ήταν γραφτό να επισκεφθεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος εξτρέμ δεν έχει κρύψει ότι είναι οπαδός του Δικεφάλου, ενώ έχει δηλώσει ότι όνειρό του είναι να παίξει κάποια στιγμή στην Τούμπα. Θα το κάνει πλέον με τη φανέλα της Εθνικής. Στην Τούμπα γύρισε κι ο Χρήστος Τζόλης. Στο γήπεδο που αναδείχθηκε και από τον ΠΑΟΚ πήρε μεταγραφή στην Αγγλία και τη Νόριτς. Ο ίδιος ένιωθε πολύ άνετα και το έδειχνε σε κάθε του βήμα.

Στην Τούμπα, παράλληλα, την πρώτη του προπόνηση με την Εθνική έκανε και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο ταλαντούχος δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού αντικατέστησε στην αποστολή τον τραυματία Γιώργο Βαγιαννίδη.

Παρών στο γήπεδο για την προπόνηση ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος συζήτησε για λίγα λεπτά με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και ο σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος είχε συνομιλία με πολλούς Έλληνες διεθνείς διάφορων ομάδων και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία για την αναμέτρηση με την Ολλανδία.

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι Γιαννούλης, Πέλκας. Οι δύο διεθνείς που είναι εκτός αποστολής επίσης είδαν την προπόνηση και μίλησαν με συμπαίκτες και στελέχη της Εθνικής. Από τον Δικέφαλο στην προπόνηση της Ελλάδας ήταν και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του ΠΑΟΚ, ο Τάισον.

Δείτε φωτογραφίες από την προπόνηση