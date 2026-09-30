Οι ατάκες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με την Ολλανδία.

Στη χαρά που έδωσε η Εθνική Ελλάδας στους ομογενείς στη Γερμανία στάθηκε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Ολλανδία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικής κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την ελληνική νοοτροπία «δοκάρι και μέσα όλοι καλοί, δοκάρι κι έξω κακοί», όπως συμβαίνει με τον Κουρμπέλη τώρα, αλλά και το ότι η Ελλάδα εκτός έχει πετύχει μεγάλες νίκες, αλλά εντός δεν παρατηρείται το ίδιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς:

Για τον στόχο της πρόκρισης σε μεγάλη διοργάνωση: «Πάντα στόχος είναι η πρόκριση σε μία μεγάλη διοργάνωση. Στη Γερμανία έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος για τη χαρά που πήραν χιλιάδες Έλληνες που ζουν στη χώρα. Έντονα συναισθήματα κι άξιζε κάθε σπριντ, κάθε προσπάθεια των παικτών μου. Έχουμε ακόμα τέσσερις αγώνες και υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε».

Για τα συναισθήματα που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη: «Πάντα νιώθω όμορφα. Οταν το 2008 έφυγα για τον ΑΠΟΕΛ δεν περίμενα ότι θα περάσουν τόσα χρόνια να περάσουν για να γυρίσει στην πόλη που ήρθα το 1989. Πέρασα 20 χρόνια εδώ. Γύριζα περισσότερο για τις υποχρεώσεις, αλλά είναι μία πόλη που έκανα πολλούς φίλους. Είναι η πόλη μου και είναι ευχάριστο που ήρθα εδώ».

Για τους παίκτες του: «Ξέρω τον Έλληνα παίκτη. Πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Διαχρονικά όσοι αγωνίζονται στις Εθνικές, έρχονται με μεγάλη χαρά. Κανείς δεν την βλέπει την Εθνική ως απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν την χώρα τους και το κάνουν με την καρδιά τους. Η σημερινή γενιά δεν έχει αυτό που θέλουμε. Είναι λίγος χρόνος. Έχουμε πολλούς νεαρούς. Το κάνουμε με έναν καλό τρόπο, ωστόσο, χωρίς να εκβιάζουμε καταστάσεις. Είναι πολλοί παίκτες σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία και με πολύ μέλλον. Θέλουμε χρόνο, αλλά θα έχουν στήριξη. Τα γήπεδα όπου παίζουμε είναι γεμάτα, έτσι θα είναι και αύριο και είναι τεράστιο κίνητρο για τα παιδιά να τα δώσουν όλα».

Για τα τέσσερα ματς και αν θα επηρεάσει τις επιλογές του: «Είναι ένα μεγάλο θέμα. Πριν έρθουν ορισμένοι παίκτες είχαν ήδη τρία ματς σε μία εβδομάδα με τους συλλόγους τους και θα φτάσουν σε μικρό διάστημα τα επτά. Αλλά δεν κάνουμε εμείς το πρόγραμμα. Πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών. Ο ρυθμός είναι έντονος και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Υπάρχουν και τα ταξίδια και πρέπει να διαχειριστούμε πολλά πράγματα με τους ποδοσφαιριστές».

Για το ότι η ομάδα έχει μεγάλες νίκες εκτός κι αν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση ενός γεμάτου γηπέδου εντός: «Συνήθως ο κόσμος έρχεται όταν έχουμε μεγάλους αντιπάλους. Σε ένα ματς με μεγάλες ομάδες τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, εξαιτίας της διάθεσης του κόσμου να δει θετικό αποτέλεσμα. Θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να κάνουμε μεγάλες νίκες εκτός, γιατί να μην μπορούμε να τις κάνουμε και στην Ελλάδα;».

Για Ολλανδία: «Είναι στις πιο ποιοτικές ομάδες της Ευρώπης. Το ολλανδικό ποδόσφαιρο πάντα έχει παίκτες με προοπτικές κι έχει πολύ μέλλον».

Για την ελληνική νοοτροπία και πως άλλαξε το κλίμα για τον Κουρμπέλη: «Ζούμε με αυτό και θα ζούμε κι άλλα 20 χρόνια. Δεν θ' αλλάξει η νοοτροπία μας. Αν νικάμε είναι όλα καλά, αν όχι θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς τις καταστάσεις. Είναι καλό, πάντως, γιατί σε κρατάει πάντα σε εγρήγορση. Η πολυτέλεια χρόνου για τον Έλληνα οπαδό δεν υφίσταται. Μ' αρέσει πάρα πολύ, όμως, να είμαι παρών σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κρατάει σε εγρήγορση».