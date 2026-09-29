«...ΟΥ – ...Α»: Το ελληνικό σύνθημα που αποθεώνουν οι Γερμανοί και θα μετάνιωναν αν καταλάβαιναν τι λέει

Απίστευτο κι όμως... γερμανικό: Η αποθέωση ελληνικoύ συνθήματος που έγινε viral στο Άουγκσμπουργκ, χωρίς όμως να γνωρίζουν τι πραγματικά σημαίνουν οι... στίχοι του.

Οι Γερμανοί φίλαθλοι ανακάλυψαν το νέο τους αγαπημένο... made in Greece σύνθημα! Το άκουσαν στο Άουγκσμπουργκ, ενθουσιάστηκαν με τον ρυθμό, ξετρελάθηκαν με τις καταλήξεις «...ΟΥ – ...Α» και αποφάσισαν να το διαδώσουν στα social media. Υπάρχει, βέβαια, ένα μικρό προβληματάκι: δεν έχουν ιδέα τι λέει.

Και ίσως αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι της ιστορίας. Γιατί αν έμπαιναν στον κόπο να ζητήσουν από κάποιον να τους μεταφράσει τους στίχους, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπήρχαν αυτά τα αποθεωτικά posts. Το αντίθετο!

Εμείς, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αποθεώσουμε το περιεχόμενο του συνθήματος. Κάθε άλλο. Όμως η γερμανική αποθέωση έχει κάτι το απολαυστικά ειρωνικό: άνθρωποι που ακούν κάτι άγνωστο γι' αυτούς και σκέφτονται «τι φοβερός ρυθμός!» χωρίς να γνωρίζουν ότι οι στίχοι εμπίπτουν στο πλαίσιο της λογοκρισίας.

Ακόμα πιο συναρπαστικό είναι το γεγονός ότι στα social media κάποιοι το συγκρίνουν ήδη με το περίφημο... κωπηλατικό σύνθημα των Νορβηγών στο πρόσφατο Μουντιάλ, χαρακτηρίζοντάς μάλιστα και ως καλύτερη εκδοχή!