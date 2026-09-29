Εθνική Ελλάδας: Ο Γιαννούλης στο ξενοδοχείο της γαλανόλευκης (pic)
Ένας από τους μεγάλους απόντες της Εθνικής Ελλάδας σ' αυτό το διάστημα με τέσσερα σπουδαία και ιδιαίτερα απαιτητικά παιχνίδια είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης.
Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, ο οποίος στις 17 Οκτωβρίου θα κλείσει τα 31 του χρόνια, είναι εκτός αποστολής, έπειτα από τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (κάκωση δεύτερου βαθμού στην ποδοκνημική). Ο Γιαννούλης βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την επιστροφή του και λογικά θα είναι στην επόμενη κλήση για τα ματς με Ολλανδία εκτός έδρας και Σερβία στο Πανθεσσαλικό, στις 13 και 16 Νοεμβρίου, αντίστοιχα.
Από τη στιγμή, ωστόσο, που οι αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία θα γίνουν στην Τούμπα και η βάση της γαλανόλευκης είναι στη Θεσσαλονίκη, ο Γιαννούλης βρήκε την ευκαιρία και συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του, το τεχνικό τιμ και τα μέλη της αποστολής. Ο άσος του Δικεφάλου συνομίλησε μαζί τους, ευχήθηκε καλή επιτυχία και φυσικά θα είναι παρών στην εξέδρα και στους δύο αγώνες.
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Νωρίτερα, είχε περάσει από το ξενοδοχείο ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος είχε βγάλει φωτογραφία τον γιο του με τους Τζόλη, Καρέτσα και είχε κάνει μία ανάρτηση με ξεχωριστή λεζάντα.
Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Εθνική ομάδα από την επίσκεψη του Γιαννούλη στο ξενοδοχείο.
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