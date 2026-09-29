Εθνική Ελλάδας: Το γκολ του Κουρμπέλη από κάμερα Γερμανού οπαδού
Χιλιάδες ομογενείς βρέθηκαν στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ, εκτός από τους εκδρομείς από την Ελλάδα και πανηγύρισαν με την ψυχή τους το γκολ του Κουρμπέλη και τη νίκη.
Γερμανός οπαδός στο πέταλο πίσω από την εστία που σημειώθηκε το γκολ του Κουρμπέλη, βιντεοσκόπησε τη φάση, ενώ ήταν περικυκλωμένος από Έλληνες ομογενείς που δεν είχαν εισιτήριο από τη γερμανική ομοσπονδία.
Στο γκολ φαίνονται οι έξαλλοι πανηγυρισμοί στο 0-1, αλλά και η απογοήτευση του ίδιου, που έκανε λόγο για ελληνική έκσταση.
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