Εθνική Ελλάδας: Καρέτσας, Τζόλης και η εκπληκτική ανάρτηση του Πέλκα
Η Εθνική ομάδα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τα ματς με Ολλανδία, Γερμανία και σήμερα απόλαυσαν το ρεπό που τους έδωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γι' αποφόρτιση.
Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος αυτή τη φορά δεν βρίσκεται στην αποστολή, βρήκε την ευκαιρία να επισκεφθεί τους συμπαίκτες του στη γαλανόλευκη. Μίλησε με τον Τζόλη με τον οποίο συνυπήρξαν και στον Δικέφαλο και τον Καρέτσα που έχει δηλώσει οπαδός του ΠΑΟΚ και φωτογράφισε μαζί τους τον ενός έτους γιο του.
Συνόδευσε, μάλιστα, τη φωτογραφία με την εξής εκπληκτική λεζάντα.
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«Φωτογραφία 400 εκατ. 350 εκατ. αυτός στη μέση. Τα άλλα βρείτε τα».
Δείτε την ανάρτηση του Πέλκα
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