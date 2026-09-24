Εκτός των σίγουρων, ποιους άλλους μεσοεπιθετικούς θέλετε να δείτε στην ενδεκάδα της Εθνικής (Poll)
Η Ελλάδα κάνει σήμερα το ντεμπούτο της στη φετινή έκδοση του UEFA Nations League, με μία εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου.
Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του αγώνα, πάντως, υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που θεωρούνται σίγουροι, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Συκεκριμένα οι Τζόλης, Παυλίδης και Καρέτσας αν είναι 100% υγιείς είναι οι «Untouchables».
Πέρα από αυτούς όμως, το Gazzetta σας δίνει την ευκαιρία να ψηφίσετε ποιους άλλους μεσοεπιθετικούς θα θέλατε να δείτε στην σημερινή ενδεκάδα. Γιώργος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Τάσος Δουβίκας, Ανδρέας Τεττέη και Μπάμπης Κωστούλας διεκδικούν επίσης μία θέση στο αρχικό σχήμα του Σέρβου τεχνικού.
Όλοι οι παραπάνω διανύουν μια εξαιρετική χρονιά με τους συλλόγους τους έως τώρα και δεν θα είναι παράξενο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τους «επιβραβεύσει» δίνοντας τους μία ευκαιρία.
Οι υποψήφιοι
- Μασούρας
- Κυζιρίδης
- Ιωαννίδης
- Δουβίκας
- Τεττέη
- Κωστούλας
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