Η Εθνική ομάδα ξεκινάει το βράδυ της Πέμπτης τις υποχρεώσεις στο Nations League με στόχο να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ στην κλήρωση για το Euro 2028.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην ελίτ του Nations League κι ασφαλώς οι αγώνες κόντρα στα μεγαθήρια Γερμανία, Ολλανδία και την πάντα γεμάτη ταλέντο Σερβία, είναι μία ευκαιρία για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του να τσεκάρουν τις δυνάμεις τους.

Το Nations League δίνει ευκαιρίες για το μέλλον κι όποια ομάδα έχει καλές πορείες και παίρνει βαθμούς, φτιάχνει και το ranking της για τις κληρώσεις σε προκριματικά Euro και Μουντιάλ. Αυτό επιδιώκει και η Ελλάδα, εκτός από το να παρουσιαστεί ανταγωνιστική.

Πώς μένει η Εθνική στην Α' κατηγορία

Η γαλανόλευκη θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της το βράδυ της Πέμπτης (21:45) στο στάδιο «Ράικο Μίτιτς» με τη Σερβία, με τον θεωρητικά πιο βατό αντίπαλο του ομίλου της. Αυτό το ματς θα κρίνει σ' έναν σημαντικό βαθμό κι αν η Εθνική θ' αποφύγει τον υποβιβασμό κι αν θα μπορεί να κοιτάει και πιο ψηλά.

Η Ελλάδα αν καταφέρει να προσπεράσει δύο ομάδες και να τερματίσει στις θέσεις 1-2, τότε προκρίνεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης και φυσικά παραμένει στην Α' κατηγορία.

Το ίδιο θα πετύχει ακόμα κι αν τερματίσει 3η, υπό προϋποθέσεις. Η UEFA καταργεί στην πορεία την 4η κατηγορία και η σεζόν που ξεκινάει στο Nations League είναι μεταβατική, μέχρι την οριστική αναδιάρθρωση για τη σεζόν 2028-29. Οπότε οι δύο καλύτερες 3ες των τεσσάρων ομίλων επίσης παραμένουν στην κατηγορία. Χωρίς μπαράζ.

Οι δύο χειρότερες 3ες όμως, παίζουν διπλούς αγώνες μπαράζ με τις 2 καλύτερες 4ες των ομίλων της Α' κατηγορίας για την παραμονή.

Οι δύο ηττημένοι υποβιβάζονται, όπως και οι δύο χειρότερες 4ες.

Ο δρόμος για το Euro 2028

Η Ελλάδα, λοιπόν, θέλει καταρχάς να μην τερματίσει τελευταία. Και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να μην ηττηθεί στο Βελιγράδι. Διαφορετικά θα πρέπει να ψάξει αποτέλεσμα με Γερμανία, Ολλανδία κι αυτό δεν είναι απλό ακόμα κι εντός έδρας.

Θέλει στη χειρότερη, αν τερματίσει 4η, να είναι στις δύο καλύτερες για να παίξει μπαράζ με δύο χειρότερες 3ες. Αν τερματίσει, ωστόσο, στις θέσεις 1-2 και ακόμα και στις δύο καλύτερες 3ες, τότε θα μπει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης για το Euro 2028!

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-2 των τεσσάρων ομίλων συν τις δύο καλύτερες 3ες και αυτές που θα μείνουν στην Α' κατηγορία, συνολικά 12 Εθνικές, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028, που θα γίνει σε Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία!

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ και η Ελλάδα, λογικά θα αποφύγει όλα τα μεγαθήρια, όπως Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, αλλά και Εθνικές, όπως η Νορβηγία, η Δανία, το Βέλγιο και η Κροατία. Άρα, η Ελλάδα θα είναι ισχυρή στον όμιλό της και θα έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Το μοναδικό ζητούμενο τότε, θα είναι αν θα μπει σε όμιλο 4 η 5 ομάδων. Σε περίπτωση, που περάσει στα προημιτελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης, δεν θα υπάρχουν ημερομηνίες διαθέσιμες κι έτσι θα μπει ισχυρή σε όμιλο των 4 ομάδων.

Σε κάθε περίπτωση, το Nations League δεν είναι αγγαρεία. Μετράει το τι θα κάνει η Εθνική εν όψει της κλήρωσης του Euro. Όλα, όμως, ξεκινούν από το Βελιγράδι. Κι αυτό το παιχνίδι είναι πιο σημαντικό απ' ό,τι μπορεί να νομίζει κανείς.