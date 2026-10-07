Ο Λιονέλ Μέσι στη σπουδαία καριέρα του με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής αντιμετώπισε και την Ελλάδα με μέντορα τον τεράστιο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Λιονέλ Μέσι έβαλε τίτλους τέλους σε μία μεγαλειώδη καριέρα με την εθνική Αργεντινής.

Το Μονουμεντάλ γέμισε ασφυκτικά για να αποχαιρετήσει τον δικό του θρύλο, με τον Pulga να καταγράφει την 208η και τελευταία διεθνή συμμετοχή του με την Αλμπισελέστε, με την οποία μέτρησε 126 τέρματα και 69 ασίστ.

Σ' αυτό το διάστημα κατέκτησε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, έπαιξε σε δύο ακόμα τελικούς Μουντιάλ, δύο Copa America, ένα Finalissima και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο.

Μία από τις ομάδες που βρήκε στο διάβα του ήταν και η Εθνική Ελλάδας. Στις 22 Ιουνίου 2010 για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010 στη Νότια Αφρική, ο Μέσι αντιμετώπισε την Ελλάδα. Η γαλανόλευκη πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση με 2-1 επί της Νιγηρίας και ήθελε νίκη κόντρα στο μεγαθήριο για πρόκριση.

Ο Μέσι σε ηλικία 23 ετών, όταν πλέον είχε αρχίσει τα μαγικά κι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του, ξεκίνησε κόντρα στην Εθνική κι έπαιξε σε όλο το ματς. Στον πάγκο της εθνικής του ο τεράστιος Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο άνθρωπος τον οποίο διαδέχθηκε στο ποδοσφαιρικό βασίλειο της Αργεντινής. Στον πάγκο της Ελλάδας ο δικός μας «βασιλιάς», ο Ότο Ρεχάγκελ, που έβαλε τον Παπασταθόπουλο σε προσωπικό μαρκάρισμα στον Αργεντινό, ενώ είχε τριάδα πίσω Παπαδόπουλο, Μόρα και Κυργιάκο και στα άκρα Τοροσίδη (αριστερά) και Βύντρα.

Ο Μέσι δεν σκόραρε κόντρα στην Ελλάδα. Είχε τις ευκαιρίες του, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Η Αργεντινή, ωστόσο, νίκησε την Εθνική μας 2-0 με τα γκολ των Ντεμικέλις, Παλέρμο και συνέχισε στη διοργάνωση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την μοναδική κόντρα του Μέσι με την Ελλάδα