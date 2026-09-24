«Ο Χρήστος πίσω από τον Τζόλη»: Άνθρωποι-«σταθμοί» μιλούν στο Gazzetta για το ελληνικό διαμάντι της Άρσεναλ
Ο Χρήστος Τζόλης είναι «Κανονιέρης» και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης παραμιλά για τις δεξιότητες του 24χρονου φέρελπι αθλητή. Από τη Δόξα Πενταλόφου και τον ΠΑΟΚ, η διαδρομή του έγινε βήμα-βήμα περνώντας από δύσκολα... μονοπάτια που τον οδήγησαν στον πιο όμορφο προορισμό, την Premier League.
Άνθρωποι που έζησαν τον Χρήστο από τα πρώτα βήματα της καριέρας του τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπο άνοιξαν την καρδιά τους για τον Έλληνα παίκτη, που διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο το ποδόσφαιρο της χώρας μας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Από τον υπεύθυνο των ακαδημιών της Δόξας Πενταλόφου, Λάζαρο Λέββα, μέχρι και τον προπονητή του στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, Ντάνιελ Τιούνε, πολλοί ήταν αυτοί που μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους έσταξαν... μέλι για τη συμπόρευσή τους με τον ταλαντούχο αθλητή.
Ξεχωρίζουν επίσης τα λόγια του Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλου, που τον έζησε στην ακαδημία του ΠΑΟΚ, της Μαριλένας Νησωτάκη, που ήταν «technical scout» στη Νόριτς, όταν ο νυν παίκτης των Gunners αγωνιζόταν εκεί και του Γιαν Στρόιερ, που διετέλεσε τεχνικός διευθυντής στην Τβέντε, όσο ο 24χρονος -πλέον- αριστερός εξτρέμ αγωνιζόταν με τη φανέλα του ολλανδικού συλλόγου.
Δημοσιογραφική επιμέλεια: Νότης Χάλαρης, Σταύρος Σουντουλίδης, Βασιλική Μπαρτζιώτη, Γιώργος Σακελάρης.
Graphic: Χρήστος Ζωίδης.
Δόξα Πενταλόφου 2006-2010 - Λάζαρος Λέββας (Υπεύθυνος ακαδημίας)
Η Δόξα Πενταλόφου είναι ο πρώτος σταθμός του Χρήστου Τζόλη στην ποδοσφαιρική του ζωή καθώς ήταν μόλις 4 ετών, το 2006 όταν εντάχθηκε στη συγκεκριμένη ακαδημία και παρέμεινε εκεί μέχρι τα 8 του, δηλαδή το 2010 όπου μεταπήδησε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
Υπεύθυνος της ακαδημίας εκείνη την περίοδο ήταν ο Λάζαρος Λέββας, ο οποίος είδε από κοντά την εξέλιξη του μικρού Χρήστου τόσο στο αγωνιστικό όσο και σε επίπεδο χαρακτήρα και μίλησε στο Gazzetta για ένα παιδί προς μίμηση ενώ αναφέρθηκε και στους γονείς του.
Πείτε μου για τον Χρήστο που γνωρίσατε.
«Ήταν απαρατήρητος. Ασχολούταν μόνο με την μπάλα. Ούτε μία φωνή, ούτε μία φορά να μας προβληματίσει. Συνεσταλμένο παιδί για την ηλικία του. Όλη την ώρα ήταν με την μπάλα. Φανταστείτε πηγαίναμε στα τοπικά πρωταθλήματα, είχαμε γραμμένα κάποια τμήματα και το παιδί ήθελε να συνεχίσει να παίζει και με τους πιο μεγάλους. Είχε τρέλα με την μπάλα.
Ξεχώριζε κιόλας. Δεν ήμουν προπονητής αλλά ξεχώριζε. Ο τρόπος που σούταρε, ο τρόπος που έκανε κοντρόλ. Όπου πήγαινε να παίξει η ομάδα του, εκείνος ήταν σαν τη μύγα μέσ το γάλα. Έκανε τη διαφορά από μικρός. Εκτός του ταλέντου του, ήταν πολύ συνεσταλμένο παιδί για την ηλικία του».
Τι σας εντυπωσίαζε σε εκείνον;
«Εκείνη την εποχή ήταν πιο κοντός και αδύνατος, οπότε η προσποίηση και η ταχύτητα που είχε μου έκανε εντύπωση. Αλλά σαν Λάζαρος είχα εντυπωσιαστεί με την κατοχή της μπάλας που είχε. Κουβαλούσε πολύ εύκολα την μπάλα. Ήταν απίστευτο για ένα τόσο μικρό παιδί. Λες και την είχες δεμένη την μπάλα με κορδόνι στο πόδι του. Και αυτό που είπα και πριν, δεν άκουγα τη φωνή του. Ότι του έλεγαν, έσκυβε κεφάλι και συνέχιζε. Και τους άκουγε κιόλας. Ήταν υπόδειγμα».
Για τους γονείς του τι έχετε να πείτε;
«Ο Πέτρος και η Αντιγόνη. Ήταν καθημερινά από πάνω του για ότι χρειαστεί. Ποτέ δεν του φώναξαν απέξω, ποτέ δεν τον πίεσαν. Ήταν κοντά του. Άφηναν τις δουλειές τους, έτρεχαν μαζί του και στον ΠΑΟΚ. Οι γονείς του ήταν βράχος δίπλα του».
Στον ΠΑΟΚ πώς πήγε;
«Είχα φέρει έναν προπονητή, τον Χριστόδουλος Αλεξάνδρου. Δεν μπορούσε να μου προπονούσε τα τμήματα αλλά θα μπορούσε να γίνει τεχνικός διευθυντής στην ακαδημία. Μου έφερε τον Ηλία Κεσίδη για προπονητή και για τρία με τέσσερα χρόνια δουλεύτηκε εξαιρετικά η ακαδημία. Είχαμε καλή οργάνωση. Κάποια στιγμή που ήταν να σταματήσω εγώ, ο Χριστόδουλος ήταν και στον ΠΑΟΚ. Όταν ήταν να φύγω, είπε να πάρει δύο παιδάκια και ο ένας ήταν ο Τζόλης».
ΠΑΟΚ 2010-16 / 2018-2021 - Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος (Υπεύθυνος ακαδημίας): «Η Λίβερπουλ και η Άιντραχτ τον διεκδικούσαν»
Ο άνθρωπος που εντόπισε τον Χρήστο Τζόλη σε ηλικία οκτώ ετών ανοίγει στο Gazzetta τον φάκελο του ακριβότερου Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η πρώτη συνάντηση στον Πεντάλοφο, η Μπαρτσελόνα, η άγνωστη ιστορία με τη Λίβερπουλ, η δύσκολη διετία στη Γερμανία και η επιστροφή στον ΠΑΟΚ που συμφωνήθηκε μέσα σε πέντε λεπτά.
Ο Χρήστος Τζόλης έγινε η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα 40 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ, για να τον αποκτήσει από την Κλαμπ Μπριζ αποτελούν την κορυφή μιας διαδρομής που άρχισε πολλά χρόνια νωρίτερα, σ’ ένα γήπεδο του Πενταλόφου Θεσσαλονίκης.
Εκεί όπου ένα συνεσταλμένο οκτάχρονο αγόρι κλωτσούσε την μπάλα στις ακαδημίες της τοπικής Δόξας και ξεχώριζε αμέσως από όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος ήταν ο άνθρωπος που τον εντόπισε, τον έφερε στον ΠΑΟΚ και παρακολούθησε από κοντά όλη την πορεία του.
Επί 16 χρόνια επικεφαλής των «ασπρόμαυρων» ακαδημιών, θυμάται σήμερα στο Gazzetta άγνωστες ιστορίες από τα παιδικά χρόνια του Τζόλη, τις πρώτες επαφές με μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, τη δύσκολη διετία στη Γερμανία και τη συμφωνία της επιστροφής του στη Θεσσαλονίκη, η οποία χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να κλείσει.
«Για τη μετακίνησή του από τη Δόξα Πενταλόφου δεν πληρώσαμε ούτε ένα ευρώ. Βοηθήσαμε το σωματείο με αθλητικό υλικό, αλλά κυρίως χτίσαμε ως ΠΑΟΚ μια σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια. Μια σχέση που δεν κλονίστηκε ούτε στη διάρκεια της διετούς απουσίας του Χρήστου στη Γερμανία», εξηγεί ο Πουρλιοτόπουλος. Οι γονείς του, ο Πέτρος και η Αντιγόνη, Έλληνες από τη Δρόβιανη της Βόρειας Ηπείρου, εγκαταστάθηκαν στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης. Δούλεψαν σκληρά για να μεγαλώσουν τα δύο παιδιά τους, με την μπάλα να αποτελεί σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Ο μεγαλύτερος κατά πέντε χρόνια αδελφός του Χρήστου ασχολήθηκε επίσης με το ποδόσφαιρο, αλλά τελικά επέλεξε να γίνει οδοντοτεχνίτης και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά δίπλα του.
«Μιλάμε για μια σοβαρή και μετρημένη οικογένεια. Μεγάλωσαν τα δύο αγόρια τους με πολύ κόπο, αρκετές θυσίες και μια μεγάλη αγάπη, το ποδόσφαιρο. Ο μεγαλύτερος αδελφός του έπαιξε κι αυτός μπάλα, αλλά επέλεξε έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο. Είναι, όμως, πάντα κοντά στον Χρήστο», λέει ο επί σειρά ετών διευθυντής των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Τα 11 γκολ που έκαναν την Ευρώπη να μιλάει γι’ αυτόν. Ο Τζόλης ήταν ακόμη 11-12 ετών όταν άρχισε να συστήνεται στις μεγαλύτερες ακαδημίες της Ευρώπης. Είχε ήδη δείξει μέρος του ταλέντου του σε τουρνουά της Βουλγαρίας και της Ρωσίας, ενώ το καλοκαίρι του 2014 πέτυχε δύο γκολ απέναντι στην Μπεσίκτας στο «Lukoil Cup» της Κωνσταντινούπολης. Η εμφάνιση που εκτόξευσε τη φήμη του ήρθε έναν χρόνο αργότερα, στο τουρνουά «Λέναρτ Γιόχανσον».
Με την Κ13 του ΠΑΟΚ σημείωσε 11 γκολ σε πέντε αναμετρήσεις απέναντι σε ορισμένες από τις καλύτερες ομάδες της ηλικίας του. Πέτυχε τέσσερα γκολ στο 5-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, τρία απέναντι στην Κοπεγχάγη, δύο κόντρα στην ΑΪΚ Στοκχόλμης, το μοναδικό γκολ της νίκης επί της Γιουβέντους και ακόμη ένα στον τελικό με τη Ραπίντ Βιέννης.
Δεν ήταν μόνο οι αριθμοί. Οι άνθρωποι που δούλευαν καθημερινά μαζί του είχαν διακρίνει από πολύ νωρίς στοιχεία δύσκολο να συναντήσει κανείς συγκεντρωμένα σ’ ένα παιδί τέτοιας ηλικίας.
«Είχε εξαιρετική εκτελεστική δεινότητα, οξυδέρκεια στο γκολ, αντίληψη του χώρου και μεγάλη συγκέντρωση στο παιχνίδι. Τα τελειώματά του ήταν εξαιρετικά και όλοι γνωρίζαμε πως, όταν θα ωρίμαζε, θα αποκτούσε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν συγκροτημένος, ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και σχεδόν τελειομανής», θυμάται ο Πουρλιοτόπουλος.
Το 2014, σε ένα φιλικό που αποτέλεσε δώρο του Ιβάν Σαββίδη προς τα παιδιά των ακαδημιών, ο μικρός Τζόλης βρέθηκε απέναντι στην Μπαρτσελόνα, μέσα στη Λα Μασία. Έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των Καταλανών και τράβηξε, μεταξύ άλλων, την προσοχή του σκάουτερ των «μπλαουγκράνα», Ντένις Σίλβα. Η μεταγραφή δεν μπορούσε τότε να προχωρήσει, καθώς η Μπαρτσελόνα είχε τιμωρηθεί από τη FIFA για παραβάσεις στους κανονισμούς απόκτησης ανήλικων ποδοσφαιριστών.
«Όταν ήμασταν στο τουρνουά της Βαρκελώνης, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα μάς είπαν ότι θα τον χάσουμε. Εξαιτίας, όμως, της τιμωρίας που της είχε επιβληθεί, δεν μπόρεσε να καταθέσει πρόταση για τον Χρήστο», αποκαλύπτει ο Πουρλιοτόπουλος. Η μετανάστευση στη Γερμανία και οι προπονήσεις στη Λίβερπουλ.
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα υποχρέωσε την οικογένεια Τζόλη να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό. Το 2015 μετακόμισε στη Γερμανία και ο Χρήστος συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ερασιτεχνικά σωματεία κοντά στη Φρανκφούρτη.
Αγωνίστηκε για έναν χρόνο στη Ρόζενχεε Όφενμπαχ και την επόμενη σεζόν στην Αλεμάνια Κένιγκστεν, χωρίς να κόψει τους δεσμούς του με την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» παρακολουθούσαν την εξέλιξή του και ενημέρωσαν τη γερμανική ομοσπονδία για την αξίωση των τροφείων που τους αναλογούσαν. Το ποσό που θα απαιτούνταν για την απόκτησή του έκανε αρκετούς ενδιαφερόμενους συλλόγους πιο επιφυλακτικούς. Δεν εμπόδισε, πάντως, τη Λίβερπουλ και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να μπουν στη διαδικασία της διεκδίκησής του.
«Ο Χρήστος δεν απογοητεύτηκε. Έβαλε το κεφάλι κάτω και δούλεψε, γνωρίζοντας ότι αυτός ήταν ο μοναδικός δρόμος για να πετύχει. Μπορώ να αποκαλύψω ότι ταξίδευε από τη Γερμανία στην Αγγλία και για μεγάλο διάστημα έκανε προπονήσεις στις ακαδημίες της Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης τον διεκδικούσαν από τη γερμανική ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Το κόστος, όμως, ξέφευγε για τα δεδομένα της εποχής και της ηλικίας του. Κάπως έτσι, η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη έμοιαζε πλέον μονόδρομος», λέει ο Πουρλιοτόπουλος.
Το ενδιαφέρον για τον Τζόλη δεν σταμάτησε εκεί. Η Χάντερσφιλντ πίεσε τα επόμενα χρόνια για να τον αποκτήσει, όμως ο ΠΑΟΚ κινήθηκε εγκαίρως και υπέγραψε μαζί του το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του. Καθοριστική για τη διατήρηση των δεσμών του με την Τούμπα υπήρξε και η παρουσία του Άγγελου Ζαζόπουλου, του αγαπημένου του προπονητή, ο οποίος τον κρατούσε «ζεστό» και την πόρτα της επιστροφής ανοικτή.
Η συμφωνία των πέντε λεπτών
Η ζωή στη Γερμανία δεν εξελίχθηκε όπως την είχε σχεδιάσει η οικογένεια. Το καλοκαίρι του 2018 αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ αποτέλεσαν ξανά το σταθερό σημείο αναφοράς. Ο Πέτρος Τζόλης ζήτησε ένα ραντεβού από τον Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλο. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε σχεδόν πριν αρχίσει η συζήτηση.
«Δεν χρειάστηκαν περισσότερα από πέντε λεπτά για να δώσουμε τα χέρια. Από την πρώτη στιγμή είχαμε δείξει στην οικογένεια ότι μπορούσαμε να προσφέρουμε ασφάλεια για το μέλλον του παιδιού. Έτσι ξεπεράστηκαν οι φόβοι που έχει κάθε γονιός όταν το παιδί του επιστρέφει έπειτα από μια δύσκολη περίοδο στο εξωτερικό. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ο Χρήστος δεν γύρισε από τη Γερμανία με τον καλύτερο τρόπο, όμως του δώσαμε τη δυνατότητα να δείξει ποιος πραγματικά είναι. Ήξερε κι ο ίδιος ότι ο δρόμος του δεν θα ήταν γεμάτος ροδοπέταλα», τονίζει.
Η απάντηση του Τζόλη ήρθε αμέσως μέσα στο γήπεδο. Με την Κ17 σημείωσε 27 γκολ σε 25 αγώνες πρωταθλήματος και άλλα δύο στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στη Μικράς Ασίας γνώριζαν ότι η δεύτερη ευκαιρία δεν έπρεπε να πάει χαμένη. Ο ίδιος ζούσε για το ποδόσφαιρο, δεν δεχόταν εύκολα την ήττα και είχε ήδη την ικανότητα να μετατρέπει δύο ασήμαντες φάσεις σ’ ένα παιχνίδι σε δύο γκολ.
Η πανδημία και η διακοπή των διοργανώσεων το 2020 άλλαξαν απότομα τα δεδομένα. Μετά το lockdown ανέβηκε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, έχοντας ήδη δουλευτεί στα χέρια του Πάμπλο Γκαρσία. Ο Αμπέλ Φερέιρα τον είχε χρησιμοποιήσει σποραδικά στις προπονήσεις, αλλά μετά την επανέναρξη το σκηνικό διαφοροποιήθηκε. Ο Τζόλης περίμενε την ευκαιρία του και, όταν αυτή ήρθε, δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής.
Έκανε το ντεμπούτο του απέναντι στον Ολυμπιακό, στην πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ της σεζόν 2019-20, και δύο εβδομάδες αργότερα πέτυχε κόντρα στον ΟΦΗ το πρώτο επίσημο γκολ του με τον ΠΑΟΚ. Στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του απέναντι στην Μπεσίκτας, δύο μήνες αργότερα, σκόραρε δύο φορές, μοίρασε μία ασίστ και άγγιξε το χατ-τρικ. Ο πιτσιρικάς που κάποτε είχε κάνει άνω κάτω την άμυνα της Μπαρτσελόνα μέσα στη Λα Μασία είχε πια εμφανιστεί κανονικά στην ευρωπαϊκή σκηνή.
Το καλοκαίρι του 2021 ζήτησε να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Η Νόριτς κατέβαλε 11 εκατομμύρια ευρώ, συν δύο εκατομμύρια υπό μορφή μπόνους, ενώ ο ΠΑΟΚ διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης 17,5%, το οποίο εξαργύρωσε όταν η Φορτούνα Ντίσελντορφ απέκτησε τα δικαιώματά του τον Μάιο του 2024. Η πρώτη απόπειρα στην Αγγλία δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε, όμως ακολούθησαν η αναγέννηση στη Γερμανία και η εκτόξευση στο Βέλγιο με την Κλαμπ Μπριζ. Τώρα επιστρέφει στην Premier League από διαφορετική αφετηρία. Ως πρωταθλητής Βελγίου, καταξιωμένος διεθνής και μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ για την Άρσεναλ.
Ο «Χρηστάκης» που έφυγε κάποτε από τον Πεντάλοφο χωρίς να κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ΠΑΟΚ μεγάλωσε και έγινε ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Κι εκείνη η σχέση εμπιστοσύνης, για την οποία μιλά ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος, αποδείχθηκε το πιο σημαντικό συμβόλαιο απ’ όλα.
Νόριτς 2022-2024 - Μαριλένα Νησωτάκη (Επικεφαλής Σκάουτινγκ): «Έγινε πιο δυνατός εδώ»
Η Μαριέλα Νησωτάκη μπορεί να μην «ανακάλυψε» ποδοσφαιρικά τον Χρήστο Τζόλη, καθώς ο παίκτης είχε ήδη αναδειχθεί από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ωστόσο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία του ως ο άνθρωπος που εισηγήθηκε τη μεταγραφή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
Ως επικεφαλής σκάουτινγκ της Νόριτς Σίτι, η Ελληνίδα αναλύτρια ξεχώρισε το σπάνιο ταλέντο του 24χρονου επιθετικού κατά τη θητεία του στον «Δικέφαλο του Βορρά». Με δική της καθοδήγηση έπεισε τα Καναρίνια να δαπανήσουν το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους το 2021 και να του δώσουν την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Premier League.
Παρά τις αρχικές δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή του και τα διάφορα σκαμπανεβάσματα που αντιμετώπισε ο Τζόλης στην Αγγλία, η Νησωτάκη εξέφραζε πάντα δημόσια την ακράδαντη πίστη της στις ικανότητες του άλλοτε άσου του ΠΑΟΚ, για τα όσα μπορούσε να κάνει με τον χαρακτήρα και την πολύ ισχυρή νοοτροπία του. Η εξέλιξη του 24χρονου ποδοσφαιριστή στη συνέχεια φυσικά και τη δικαίωσε απόλυτα, καθώς ο διεθνής άσος κατάφερε τελικά να κάνει το τεράστιο άλμα για την Άρσεναλ.
Σήμερα, η ίδια έχει μετακινηθεί στη Σαουθάμπτον ως Head of Group Talent κι από τη νέα της θέση, συνεχίζει να στηρίζει την εξέλιξη ενός παίκτη στον οποίον πίστεψε πάρα πολύ εξ αρχής. Μιλώντας στο Gazzetta Women για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, δεν θα μπορούσε να μη σταθεί στην περίπτωση του νυν ποδοσφαιριστή των Κανονιέρηδων, με την ίδια μάλιστα να… προβλέπει πως θα επέστρεφε κάποια στιγμή στην Αγγλία.
«Με τον Χρήστο, επειδή έχω ζήσει την πορεία του και είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη, θα πω γιατί το τι έχει καταφέρει. Νομίζω η Νόριτς είναι κομμάτι αυτού.
Με τον Χρήστο ήρθαμε αρκετά κοντά, όταν ήρθε ήταν 19 χρονών και ήρθε από το ελληνικό πρωτάθλημα με μια χρονιά που είχε παίξει. Θεωρώ ότι ήταν κακό το timing όταν ήρθε, η ομάδα πάλευε να μείνει στην Premier League, ο προπονητής απολύθηκε και υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί. Νομίζω όμως ότι η εμπειρία του στη Νόριτς τον έκανε πιο δυνατό και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί.
Ακόμα και αν στο μυαλό του υπάρχει το ότι θα μπορούσε να είχε περισσότερες ευκαιρίες, και συμφωνώ μαζί του. Αυτές οι καταστάσεις όμως σε ωριμάζουν ως ποδοσφαιριστή. Επειδή τον έχω ζήσει και ήταν ήδη ένα ώριμο παιδί για την ηλικία του, πάντα πίστευα ότι θα τα καταφέρει. Ίσως να μην του ταίριαξε το περιβάλλον και το τάιμινγκ.
Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. συμβαίνει σε όλους. Ο τρόπος που το αντιμετώπισε και το πόσο σκληρά δούλεψε έδειξε ότι θα μπορούσε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό φάνηκε στον δανεισμό που είχε στη Γερμανία.
Φαίνεται και στο πρωτάθλημα του Βελγίου ότι είναι ένα level πάνω από αυτό και από τις εμφανίσεις του στο Champions League. Γνωρίζοντας τον Χρήστο τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπο, το πόσο δουλεύει και πιστεύει στον εαυτό του, είμαι σίγουρη ότι θα κάνει το επόμενο βήμα. Εγώ θα ήθελα πολύ να τον δω στη Γερμανία! Από την άλλη, θα ήθελα να έρθει και στην Αγγλία να είμαστε κοντά», είπε στη συνέντευξη της για τον Τζόλη.
Τβέντε 2022 - Γιαν Στρόιερ (Τεχνικός διευθυντής): «Πάντα είχα ένα προαίσθημα για αυτό το παιδί»
Έναν χρόνο μετά την αγορά του από τη Νόριτς, ο Χρήστος Τζόλης στα 20 του χρόνια, επιλέχθηκε να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στην Τβέντε. Αν και στην αρχή υπήρχε η αισιοδοξία ότι το στυλ του πρωταθλήματος θα τον βοηθήσει, εν τέλει οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
Ο Έλληνας εξτρέμ έχασε αρκετό διάστημα από το ξεκίνημα της χρονιάς και έπαιξε μόλις 15 φορές με τρία γκολ στο ενεργητικό, με τους ανθρώπους του ολλανδικού συλλόγου να παίρνουν την απόφαση να επιστρέψει νωρίτερα στη Νόριτς καθώς δεν είχε σταθερό χρόνο συμμετοχής.
Ο Γιαν Στρόιερ ήταν τεχνικός διευθυντής της Τβέντε εκείνης της σεζόν και ήταν ο άνθρωπος που άναψε το πράσινο... φως για τον δανεισμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος μίλησε για εκείνο το story και αναφέρθηκε στην Χρήστο Τζόλη τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως άνθρωπο.
Τι είχατε ξεχωρίσει σε εκείνον και τον επιλέξατε για τη Τβέντε τότε;
«Είχε καλή επαφή με το γκολ, μπορούσε να μπει δυναμικά προς την αντίπαλη περιοχή, είχε καλό σουτ. Ήταν ένας καλός παίκτης συνολικά. Ήμασταν διατεθειμένοι να τον αποκτήσουμε ως δανεικό και να πληρώσουμε και ένα ποσό για τον δανεισμό του από τη Νόριτς. Ήταν απλώς δανεικός γιατί δεν γινόταν να καλύψουμε το ποσό που είχε δώσει η Νόριτς για να τον πάρει. Ήταν αρκετά νέος αλλά προσαρμόστηκε κατευθείαν.
Είχαμε έναν άλλον εξτρέμ και υπήρχε ανταγωνισμό αλλά το πρόβλημα ήρθε με τους τραυματισμούς. Έμεινε εκτός για οκτώ εβδομάδες νομίζω. Είναι πολύ και ήταν πρόβλημα για εκείνον. Δεν έπαιξε πολύ και μέχρι τον Δεκέμβρη είχε ήδη χάσει 6-7 παιχνίδια. Μιλήσαμε μαζί του, εκείνος δεν ήταν χαρούμενος για τον χρόνο συμμετοχής και αποφασίστηκε να επιστρέψει στη Νόριτς. Και εκεί είχε το ίδιο θέμα επειδή δεν έπαιξε πολύ. Τελικά στη Φορτούνα Ντίσελντορφ θυμάμαι ότι βρήκε τον εαυτό του και έκανε τρομερά πράγματα. Αναγεννήθηκε εκεί».
Τι σας άρεσε περισσότερο σε εκείνον;
«Μου άρεσε πολύ ότι πάντα κοιτούσε να σκοράρει. Έχει εντυπωσιακό σουτ, πάντα κινείται κάθετα προς την εστία. Μπορεί να σκοράρει, κάτι που είναι σημαντικό γιατί τα περισσότερα εξτρέμ δεν μπορούν να βρουν το εύκολο γκολ. Εκείνος το είχε. Μπορούσε να σκοράρει, είχε ταλέντο σε αυτό. Είναι ένας δυνατός χαρακτήρας και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι από τη Νόριτς πήγε σε μία ομάδα β' κατηγορίας στη Γερμανία και από εκεί ανέβηκε ξανά σε απόδοση. Είναι σημαντικό αυτό».
Θα αλλάζατε κάτι σε εκείνον;
«Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα έπαιζε παραπάνω, αλλά είχε τους τραυματισμούς, η ομάδα πήγαινε καλά, οπότε δεν γινόταν να πάρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Δεν κάνει καλό για έναν νέο παίκτη να μένει στον πάγκο. Πρέπει να παίζουν οι νέοι ποδοσφαιριστές, όπως έκανε ο ίδιος στη Φορτούνα».
Βλέπατε ότι θα φτάναμε μέχρι την εξέλιξη που έχει τώρα;
«Είχα πάντα καλό προαίσθημα για αυτό το παιδί. Είχα καταλάβει πόσο καλός ήταν. Είναι άσχημο γιατί πίστευα πολύ σε εκείνον όταν ήρθε σε εμάς. Ήταν μικρός όταν ήρθε σε εμάς αλλά ήμασταν το κατάλληλο κλαμπ για το στυλ που έπαιζε. Αλλά μόλις τραυματίστηκε τότε άρχισαν τα προβλήματα. Έμεινε για μεγάλο διάστημα εκτός».
Υπήρχε κάτι αρνητικό μήπως;
«Δεν μπορώ να πω τίποτα αρνητικό για τον Χρήστο. Ούτε για τον χαρακτήρα του, ούτε για το αγωνιστικό του, ούτε για το metality που είχε».
Φορτούνα Ντίσελντορφ 2023/24 - Ντάνιελ Τιούν (Προπονητής): «Ήταν λίγο... σκανταλιάρης αλλά στη Γερμανία απέκτησε αυτοπεποίθηση»
Με τον μέτριο δανεισμό στη Τβέντε και τις ελάχιστες συμμετοχές στο δεύτερο εξάμηνο της σεζόν στη Νόριτς, ο Χρήστος Τζόλης μπήκε εκ νέου στη διαδικασία να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και το καλοκαίρι του 2023 πάρθηκε η απόφαση να πάει δανεικός στη Φορτούνα Ντίσελντορφ που ήταν στη Β' Γερμανίας.
Σε αντίθεση με την Ολλανδία, ο 21χρονος εξτρέμ βρήκε τον εαυτό του με τον γερμανικό σύλλογο και πραγματικά τα... έσπασε με τη φανέλα του, φτάνοντας τα 24 γκολ σε διάστημα 37 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις ενώ μοίρασε και 10 ασίστ, κάνοντας την ομάδα να βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ. Μία επένδυση που σχεδόν... διπλασίασε τα έσοδα καθώς η Μπριζ έδωσε 6,5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.
Πίσω από αυτή την εξέλιξη ήταν ο νυν προπονητής της Βέρντερ Βρέμης, Ντάνιελ Τιουν, ο οποίος πήρε από το «χεράκι» τον 21χρονο και εκείνος μέσα από την εξέλιξη του κατάφερε να τα... σπάσει όλα.
Ο ίδιος μίλησε για τι έφτιαξε στη Γερμανία ο Τζόλης, πώς εξελίχθηκε αλλά και μία ιδιαίτερη ιστορία για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
Αναλυτικά:
Όταν τον είδες πρώτη φορά, τι άνθρωπο αντίκρισες;
«Έδινε την εντύπωση ενός πολύ συγκρατημένου ανθρώπου. Λίγο ντροπαλού. Όμως, από την πρώτη κιόλας στιγμή, έδειχνε ότι το να δημιουργεί φάσεις και να πετυχαίνει γκολ ήταν σημαντικό γι' αυτόν».
Τι ξεχώρισες από την αρχή σε εκείνον;
«Η αποφασιστικότητά του να σκοράρει. Με κάθε γκολ, αποκτούσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οι εμφανίσεις του γίνονταν όλο και πιο πειστικές. Στην αρχή, συχνά παραμελούσε τα αμυντικά του καθήκοντα. Αυτό βελτιώθηκε καθώς προχωρούσε η σεζόν».
Τι θεωρείς ότι βελτίωσε στη Γερμανία;
«Πιστεύω ότι αυτή η μετακίνηση τον βοήθησε πραγματικά. Ερχόταν από μια δύσκολη κατάσταση και έναν αποτυχημένο δανεισμό στην Ολλανδία. Του έλειπε η αυτοπεποίθηση».
Που οφείλεται η σεζόν που έκανε;
«Βρήκε μια ομάδα όπου ένιωθε σαν στο σπίτι του. Υπήρχε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του και κατάφερε να πετύχει και πολλά γκολ».
Τι συμβουλή του είχες δώσει;
«Ότι πρέπει να εστιάσει στον εαυτό του και να εμπιστευτεί. Πρέπει να διατηρήσει τη δίψα του για γκολ και για το ποδόσφαιρο γενικά. Αυτό του έλεγα συνεχώς».
Περίμενες να κάνεις τόσο μεγάλο άλμα;
«Θα σου πω κάτι. Αν πιστεύει στον εαυτό του, θα καταφέρει πολλά περισσότερα. Θέλει να πετύχει. Θέλει να βάζει γκολ. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Αλλά θα τα καταφέρει».
Ποιος είναι ο Χρήστος, πίσω από τον Τζόλη;
«Είναι άνθρωπος με χιούμορ. Λίγο σκανταλιάρης. Αλλά πάντα φιλικός».
Τι θα του έλεγες αν ήταν τώρα μπροστά σου;
«Να είσαι ο εαυτός σου και να εμπιστεύεσαι τις δυνάμεις σου».
Μία ιδιαίτερη ιστορία που έχεις μαζί του;
«Την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, είχε ακόμα την ευκαιρία να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ. Είχε δύο ανταγωνιστές. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ρωτούσε συνεχώς αν οι ανταγωνιστές του είχαν σκοράρει. Του απαντούσα καταφατικά. Επέστρεφε στο γήπεδο, έπαιρνε την μπάλα και σκόραρε. Αυτό συνέβη τρεις φορές. Κερδίσαμε με 3-2. Ο Χρήστος πέτυχε 3 γκολ και, μαζί με τους αντιπάλους του, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, έχοντας σημειώσει από 22 γκολ ο καθένας».
Τα «ελληνικά» του Γιανίκ Ένγκελχαρντ της Φράιμπουργκ: «Φίλε μου...»
Ένας από τους ποδοσφαιριστές που δέθηκε με τον Χρήστο Τζόλη, μοιράστηκαν τις περισσότερες φορές τον αγωνιστικό χώρο και αποτέλεσαν τα δύο μεγαλύτερα deals της Φορτούνα Ντίσελντορφ το καλοκαίρι του 2024.
Ο λόγος για τον Γιανίκ Ένγκελχαρντ που πλέον είναι μέλος της Φράιμπουργκ στην οποία κόστισε 7 εκατ. ευρώ το φετινό καλοκαίρι. Ο Γερμανός χαφ έπαιξε με τον Τζόλη σε 34 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και δημιούργησαν μία πολλή όμορφη σχέση πριν ο ένας πάει στην Κόμο και ο άλλος στην Μπριζ.
Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μοιράστηκε ιστορίες και καταστάσεις με τον Έλληνα εξτρέμ, την κοινή πορεία του με τον Τάσο Δουβίκα στην Ιταλία αλλά και τις ευχές του στα... ελληνικά.
Πώς ήταν η πρώτη σου γνωριμία με τον Τζόλη;
«Θυμάμαι την πρώτη μέρα που έφτασε ο Χρήστος στο Ντίσελντορφ. Κάναμε μια προπόνηση με μια μικρή ομάδα και παίξαμε ένα τουρνουά. Μόλις πέντε δευτερόλεπτα αφού πήρε την μπάλα, έκανε ντρίμπλα και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Η κίνησή του ήταν τόσο δυναμική που όλοι αναρωτηθήκαμε: «Εντάξει, τι παίκτη αποκτήσαμε εδώ;». Είχε νοοτροπία νικητή και ήθελε να αποδίδει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».
Τι σου έκανε εντύπωση σε εκείνον;
«Ήταν εξαρχής ανοιχτός και ευγενικός με όλους, αν και λίγο συγκρατημένος στα αποδυτήρια, κάτι απολύτως φυσιολογικό όταν πηγαίνεις σε μια νέα ομάδα και δεν γνωρίζεις κανέναν. Μετά από μερικές μέρες ήρθαμε πιο κοντά, γίναμε στενοί φίλοι και η φιλία μας δυνάμωσε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είχαμε μια παρέα τεσσάρων ατόμων, κάναμε πολλά πράγματα μαζί και περνούσαμε πάντα πολύ ευχάριστα».
Τι ξεχώρισες αγωνιστικά σε εκείνον;
«Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που ο Χρήστος κινείται άμεσα προς την εστία. Όταν παίρνει την μπάλα στο αριστερό άκρο και έχει λίγο χώρο, γίνεται πάντα επικίνδυνος. Χωρίς περιττά σόου ή άσκοπες ενέργειες: απλώς ταχύτητα με την μπάλα, καλή ντρίμπλα και, φυσικά, μεγάλη ικανότητα στη δημιουργία φάσεων και στο σκοράρισμα. Τα στατιστικά του μιλούν από μόνα τους. Κατά τη διάρκεια της σεζόν αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, και ως ομάδα νιώθαμε ότι, όταν ο Χρήστος έπαιζε καλά, ήταν πολύ δύσκολο να χάσουμε, καθώς έκανε τη διαφορά στην επίθεση».
Έχεις κάποια ιστορία μαζί του;
«Υπάρχουν τόσες πολλές ωραίες και αστείες αναμνήσεις, αλλά είναι αδύνατον να τις μοιραστώ όλες, οπότε τις κρατώ για τον εαυτό μου. Μπορώ όμως να πω ότι η χειμερινή προετοιμασία στη Μαρμπέγια με τη Φορτούνα ήταν ίσως η περίοδος με τις περισσότερες αστείες στιγμές σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Θυμάμαι επίσης τις διακοπές που κάναμε μαζί στην Ελλάδα, με την παρέα μας και τις συντρόφους μας. Μια αστεία ανάμνηση αφορά την αρχή της σεζόν: εμφανίστηκε με ένα απαίσιο κούρεμα, σχεδόν ξυρισμένος, και έτσι αρχίσαμε να τον αποκαλούμε «Lincoln Burrows» από τη σειρά *Prison Break*. Όποιος δει μια φωτογραφία του από τότε, θα καταλάβει ακριβώς τι εννοώ, ο Χρήστος έμοιαζε με εκείνον».
Πόσο θεωρείς ότι τον βοήθησε η θητεία του στη Γερμανία;
«Η θητεία του στη Φορτούνα τον βοήθησε πολύ, καθώς δεν είχε κάνει καλές σεζόν στο παρελθόν και δεν ήταν ευτυχισμένος στις προηγούμενες ομάδες του. Αναζητούσε το επόμενο βήμα, όπου θα μπορούσε να αποδώσει καλά και να δείξει σε μεγαλύτερες ομάδες την αξία και τις δυνατότητές του. Έκανε μια εξαιρετική σεζόν στη Γερμανία και ήταν ξεκάθαρο σε όλους ότι την επόμενη χρονιά θα έκανε το επόμενο βήμα. Οι οπαδοί τον λάτρευαν –και τον λατρεύουν ακόμα– παρόλο που έπαιξε μόνο μία σεζόν στη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Αυτό δείχνει τον αντίκτυπο που είχε εκεί».
Ποιο γκολ του θυμάσαι πιο έντονα;
«Είναι δύσκολο να διαλέξω ανάμεσα σε τόσα γκολ, χαχαχα. Αλλά αν πρέπει να επιλέξω ένα γκολ από τη θητεία του στη Φορτούνα και ένα γενικότερα, θα διάλεγα το τρίτο του γκολ εναντίον της Μαγδεμβούργου, στο τελευταίο μας εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν πριν από τα πλέι οφ για την Μπουντεσλίγκα. Το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογική σημασία, καθώς είχαμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση, αλλά ο ίδιος είχε ως στόχο να κερδίσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί με εκείνο το χατ-τρικ έφτασε τους άλλους δύο παίκτες και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ. Κατά τη γνώμη μου, πάντως, το καλύτερο γκολ που πέτυχε ήταν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ στο Champions League: πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, συνέκλινε προς τα μέσα και σούταρε στη γωνία, με την μπάλα να βρίσκει στο εσωτερικό του δοκαριού και να καταλήγει στα δίχτυα. Αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης σε εκείνο το παιχνίδι – τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί (γέλια)».
Τι θα του έλεγες αν ήταν τώρα μπροστά σου;
«Φίλε μου!!! Χαίρομαι που σε βλέπω, όλα καλά; (στα ελληνικά). Θα ήθελα να τον συγχαρώ ξανά από κοντά για τη μεγάλη του μεταγραφή στην Άρσεναλ και να κανονίσουμε άμεσα πότε θα μπορέσουμε να τον επισκεφτούμε στο Λονδίνο με τη γυναίκα μου».
Έμαθες ελληνικές λέξεις;
«Προσπάθησα επίσης να μάθω μερικές ελληνικές λέξεις, καθώς η γυναίκα μου είναι μισή Ελληνίδα και έχει γίνει φίλη με τον Χρήστο, οπότε έκανα μια προσπάθεια να μάθω τη γλώσσα. Όταν πηγαίνουμε σε ελληνικά εστιατόρια μπορώ να παραγγείλω αρκετά πράγματα, οπότε γνωρίζω τις βασικές ελληνικές λέξεις. Οι μεζέδες είναι κορυφαίοι! Λατρεύω την ελληνική κουζίνα».
Στην Κόμο είχες μιλήσει και με τον Δουβίκα;
«Μίλησα επίσης με τον Δουβίκα για τον Χρήστο καθώς έχουν παίξει μαζί στην εθνική ομάδα. Συμφώνησε κι εκείνος ότι ο Χρήστος είναι εξαιρετικός άνθρωπος και σπουδαίος ποδοσφαιριστής».
Η ευχή σου για εκείνον;
«Εύχομαι στον Χρήστο τα καλύτερα για την καριέρα του, αλλά κυρίως για την προσωπική του ζωή. Είναι καλός μου φίλος και ελπίζω ότι η φιλία μας θα συνεχιστεί. Θα παρακολουθώ την πορεία του στην Άρσεναλ και ελπίζω να τον επισκεφτώ σύντομα στο Λονδίνο. Του εύχομαι υγεία και να παραμείνει ο ίδιος άνθρωπος, γιατί, πέρα από το ποδόσφαιρο, είναι ένας από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους που γνωρίζω στον χώρο».
Τα πεπραγμένα του Χρήστου Τζόλη που τον... έστειλαν στο Λονδίνο
Ο Θεσσαλονικιός παίκτης γεννήθηκε στη συμπρωτεύουσα το 2002. Μετά τη Δόξα Πενταλόφου (2006-2010) και τις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά (2010-2016) έζησε στη Γερμανία. Εκεί, περιηγήθηκε στις στις Ρόζενχαλε, Όφενμπαχ και Κόνιγκσταντεν (2016-2018).
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2018 ξανά για τον ΠΑΟΚ και το 2019 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Τον Αύγουστο του 2021 πήρε μεταγραφή στη Νόριτς έναντι 11 εκατ. ευρώ, που ήταν η ακριβότερη πώληση της ομάδας έως τότε. Τον Ιούλιο του 2022 πήγε ως δανεικός στην ολλανδική Τβέντε έως τον Ιανουάριο του 2023.
Τον Αύγουστο του 2023 ετοίμασε... βαλίτσες -ξανά- για Γερμανία και πήγε δανεικός στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, με οψιόν αγοράς στα 3,5 εκατ. ευρώ. Εκεί απογειώθηκε, πετυχαίνοντας 22 γκολ και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας της χώρας.
Ο γερμανικός σύλλογος ενεργοποίησε την οψιόν του συμβολαίου και τον έκανε δικό της τον Μάιο του 2024. Δύο μήνες αργότερα ο δρόμος του Βελγίου ήταν... ορθάνοιχτος. Ο Χρήστος Τζόλης υπέγραψε στην Κλαμπ Μπριζ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ.
Με τη φανέλα του βελγικού συλλόγου ήρθε και η εκτόξευση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο, όπου ανάγκασε την Άρσεναλ να δαπανήσει 40 εκατ. ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό της, όπως αναφέρουν πολλές έγκριτες πηγές του εξωτερικού.
Από το καλοκαίρι του 2024 έως την περυσινή σεζόν της εκτόξευσης είναι υπερηχητικός μετρώντας μια πλειάδα γκολ και ασίστ με τη φανέλα της Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο Χρήστος Τζόλης σε... αριθμούς
ΠΑΟΚ — 2019/20 έως 2021/22
57 συμμετοχές
17 γκολ
Norwich City — 2021 έως 2024
33 συμμετοχές
3 γκολ
FC Twente — 2022/23, δανεικός
15 συμμετοχές
3 γκολ
Fortuna Düsseldorf — 2023/24, δανεικός
37 συμμετοχές
24 γκολ
10 ασίστ
Club Brugge — 2024 έως 2026
2024/25
56 συμμετοχές
21 γκολ
16 ασίστ
Η εκπληκτική σεζόν 2025/26
52 συμμετοχές
22 γκολ
29 ασίστ
Ο... τροπαιούχος Χρήστος Τζόλης
Κλαμπ Μπριζ: Πρωτάθλημα Βελγίου (2025-26), Σούπερ Καπ Βελγίου (2025-26), Κύπελλο Βελγίου (2025)
ΠΑΟΚ: Κύπελλο Ελλάδας (2021)
Ατομικές διακρίσεις
Τρεις φορές πρώτος σκόρερ: Bundesliga 2 (22 γκολ, 2023-24), Κύπελλο Ελλάδας (5 γκολ, 2020-21), Super League U19 (19 γκολ, 2019-20)
Δύο φορές παίκτης της χρονιάς στο Βέλγιο (2025, 2026)