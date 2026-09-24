«Ο Χρήστος πίσω από τον Τζόλη»: Άνθρωποι-«σταθμοί» μιλούν στο Gazzetta για το ελληνικό διαμάντι της Άρσεναλ

Ο άνθρωπος που εντόπισε τον Χρήστο Τζόλη σε ηλικία οκτώ ετών ανοίγει στο Gazzetta τον φάκελο του ακριβότερου Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η πρώτη συνάντηση στον Πεντάλοφο, η Μπαρτσελόνα, η άγνωστη ιστορία με τη Λίβερπουλ, η δύσκολη διετία στη Γερμανία και η επιστροφή στον ΠΑΟΚ που συμφωνήθηκε μέσα σε πέντε λεπτά.

Ο Χρήστος Τζόλης έγινε η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα 40 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ, για να τον αποκτήσει από την Κλαμπ Μπριζ αποτελούν την κορυφή μιας διαδρομής που άρχισε πολλά χρόνια νωρίτερα, σ’ ένα γήπεδο του Πενταλόφου Θεσσαλονίκης.

Εκεί όπου ένα συνεσταλμένο οκτάχρονο αγόρι κλωτσούσε την μπάλα στις ακαδημίες της τοπικής Δόξας και ξεχώριζε αμέσως από όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος ήταν ο άνθρωπος που τον εντόπισε, τον έφερε στον ΠΑΟΚ και παρακολούθησε από κοντά όλη την πορεία του.

Επί 16 χρόνια επικεφαλής των «ασπρόμαυρων» ακαδημιών, θυμάται σήμερα στο Gazzetta άγνωστες ιστορίες από τα παιδικά χρόνια του Τζόλη, τις πρώτες επαφές με μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, τη δύσκολη διετία στη Γερμανία και τη συμφωνία της επιστροφής του στη Θεσσαλονίκη, η οποία χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να κλείσει.

«Για τη μετακίνησή του από τη Δόξα Πενταλόφου δεν πληρώσαμε ούτε ένα ευρώ. Βοηθήσαμε το σωματείο με αθλητικό υλικό, αλλά κυρίως χτίσαμε ως ΠΑΟΚ μια σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια. Μια σχέση που δεν κλονίστηκε ούτε στη διάρκεια της διετούς απουσίας του Χρήστου στη Γερμανία», εξηγεί ο Πουρλιοτόπουλος. Οι γονείς του, ο Πέτρος και η Αντιγόνη, Έλληνες από τη Δρόβιανη της Βόρειας Ηπείρου, εγκαταστάθηκαν στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης. Δούλεψαν σκληρά για να μεγαλώσουν τα δύο παιδιά τους, με την μπάλα να αποτελεί σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Ο μεγαλύτερος κατά πέντε χρόνια αδελφός του Χρήστου ασχολήθηκε επίσης με το ποδόσφαιρο, αλλά τελικά επέλεξε να γίνει οδοντοτεχνίτης και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά δίπλα του.

«Μιλάμε για μια σοβαρή και μετρημένη οικογένεια. Μεγάλωσαν τα δύο αγόρια τους με πολύ κόπο, αρκετές θυσίες και μια μεγάλη αγάπη, το ποδόσφαιρο. Ο μεγαλύτερος αδελφός του έπαιξε κι αυτός μπάλα, αλλά επέλεξε έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο. Είναι, όμως, πάντα κοντά στον Χρήστο», λέει ο επί σειρά ετών διευθυντής των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Τα 11 γκολ που έκαναν την Ευρώπη να μιλάει γι’ αυτόν. Ο Τζόλης ήταν ακόμη 11-12 ετών όταν άρχισε να συστήνεται στις μεγαλύτερες ακαδημίες της Ευρώπης. Είχε ήδη δείξει μέρος του ταλέντου του σε τουρνουά της Βουλγαρίας και της Ρωσίας, ενώ το καλοκαίρι του 2014 πέτυχε δύο γκολ απέναντι στην Μπεσίκτας στο «Lukoil Cup» της Κωνσταντινούπολης. Η εμφάνιση που εκτόξευσε τη φήμη του ήρθε έναν χρόνο αργότερα, στο τουρνουά «Λέναρτ Γιόχανσον».

Με την Κ13 του ΠΑΟΚ σημείωσε 11 γκολ σε πέντε αναμετρήσεις απέναντι σε ορισμένες από τις καλύτερες ομάδες της ηλικίας του. Πέτυχε τέσσερα γκολ στο 5-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, τρία απέναντι στην Κοπεγχάγη, δύο κόντρα στην ΑΪΚ Στοκχόλμης, το μοναδικό γκολ της νίκης επί της Γιουβέντους και ακόμη ένα στον τελικό με τη Ραπίντ Βιέννης.

Δεν ήταν μόνο οι αριθμοί. Οι άνθρωποι που δούλευαν καθημερινά μαζί του είχαν διακρίνει από πολύ νωρίς στοιχεία δύσκολο να συναντήσει κανείς συγκεντρωμένα σ’ ένα παιδί τέτοιας ηλικίας.

«Είχε εξαιρετική εκτελεστική δεινότητα, οξυδέρκεια στο γκολ, αντίληψη του χώρου και μεγάλη συγκέντρωση στο παιχνίδι. Τα τελειώματά του ήταν εξαιρετικά και όλοι γνωρίζαμε πως, όταν θα ωρίμαζε, θα αποκτούσε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν συγκροτημένος, ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και σχεδόν τελειομανής», θυμάται ο Πουρλιοτόπουλος.

Το 2014, σε ένα φιλικό που αποτέλεσε δώρο του Ιβάν Σαββίδη προς τα παιδιά των ακαδημιών, ο μικρός Τζόλης βρέθηκε απέναντι στην Μπαρτσελόνα, μέσα στη Λα Μασία. Έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των Καταλανών και τράβηξε, μεταξύ άλλων, την προσοχή του σκάουτερ των «μπλαουγκράνα», Ντένις Σίλβα. Η μεταγραφή δεν μπορούσε τότε να προχωρήσει, καθώς η Μπαρτσελόνα είχε τιμωρηθεί από τη FIFA για παραβάσεις στους κανονισμούς απόκτησης ανήλικων ποδοσφαιριστών.

«Όταν ήμασταν στο τουρνουά της Βαρκελώνης, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα μάς είπαν ότι θα τον χάσουμε. Εξαιτίας, όμως, της τιμωρίας που της είχε επιβληθεί, δεν μπόρεσε να καταθέσει πρόταση για τον Χρήστο», αποκαλύπτει ο Πουρλιοτόπουλος. Η μετανάστευση στη Γερμανία και οι προπονήσεις στη Λίβερπουλ.

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα υποχρέωσε την οικογένεια Τζόλη να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό. Το 2015 μετακόμισε στη Γερμανία και ο Χρήστος συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ερασιτεχνικά σωματεία κοντά στη Φρανκφούρτη.

Αγωνίστηκε για έναν χρόνο στη Ρόζενχεε Όφενμπαχ και την επόμενη σεζόν στην Αλεμάνια Κένιγκστεν, χωρίς να κόψει τους δεσμούς του με την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» παρακολουθούσαν την εξέλιξή του και ενημέρωσαν τη γερμανική ομοσπονδία για την αξίωση των τροφείων που τους αναλογούσαν. Το ποσό που θα απαιτούνταν για την απόκτησή του έκανε αρκετούς ενδιαφερόμενους συλλόγους πιο επιφυλακτικούς. Δεν εμπόδισε, πάντως, τη Λίβερπουλ και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να μπουν στη διαδικασία της διεκδίκησής του.

«Ο Χρήστος δεν απογοητεύτηκε. Έβαλε το κεφάλι κάτω και δούλεψε, γνωρίζοντας ότι αυτός ήταν ο μοναδικός δρόμος για να πετύχει. Μπορώ να αποκαλύψω ότι ταξίδευε από τη Γερμανία στην Αγγλία και για μεγάλο διάστημα έκανε προπονήσεις στις ακαδημίες της Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης τον διεκδικούσαν από τη γερμανική ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Το κόστος, όμως, ξέφευγε για τα δεδομένα της εποχής και της ηλικίας του. Κάπως έτσι, η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη έμοιαζε πλέον μονόδρομος», λέει ο Πουρλιοτόπουλος.

Το ενδιαφέρον για τον Τζόλη δεν σταμάτησε εκεί. Η Χάντερσφιλντ πίεσε τα επόμενα χρόνια για να τον αποκτήσει, όμως ο ΠΑΟΚ κινήθηκε εγκαίρως και υπέγραψε μαζί του το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του. Καθοριστική για τη διατήρηση των δεσμών του με την Τούμπα υπήρξε και η παρουσία του Άγγελου Ζαζόπουλου, του αγαπημένου του προπονητή, ο οποίος τον κρατούσε «ζεστό» και την πόρτα της επιστροφής ανοικτή.

Η συμφωνία των πέντε λεπτών

Η ζωή στη Γερμανία δεν εξελίχθηκε όπως την είχε σχεδιάσει η οικογένεια. Το καλοκαίρι του 2018 αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ αποτέλεσαν ξανά το σταθερό σημείο αναφοράς. Ο Πέτρος Τζόλης ζήτησε ένα ραντεβού από τον Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλο. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε σχεδόν πριν αρχίσει η συζήτηση.

«Δεν χρειάστηκαν περισσότερα από πέντε λεπτά για να δώσουμε τα χέρια. Από την πρώτη στιγμή είχαμε δείξει στην οικογένεια ότι μπορούσαμε να προσφέρουμε ασφάλεια για το μέλλον του παιδιού. Έτσι ξεπεράστηκαν οι φόβοι που έχει κάθε γονιός όταν το παιδί του επιστρέφει έπειτα από μια δύσκολη περίοδο στο εξωτερικό. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ο Χρήστος δεν γύρισε από τη Γερμανία με τον καλύτερο τρόπο, όμως του δώσαμε τη δυνατότητα να δείξει ποιος πραγματικά είναι. Ήξερε κι ο ίδιος ότι ο δρόμος του δεν θα ήταν γεμάτος ροδοπέταλα», τονίζει.

Η απάντηση του Τζόλη ήρθε αμέσως μέσα στο γήπεδο. Με την Κ17 σημείωσε 27 γκολ σε 25 αγώνες πρωταθλήματος και άλλα δύο στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στη Μικράς Ασίας γνώριζαν ότι η δεύτερη ευκαιρία δεν έπρεπε να πάει χαμένη. Ο ίδιος ζούσε για το ποδόσφαιρο, δεν δεχόταν εύκολα την ήττα και είχε ήδη την ικανότητα να μετατρέπει δύο ασήμαντες φάσεις σ’ ένα παιχνίδι σε δύο γκολ.

Η πανδημία και η διακοπή των διοργανώσεων το 2020 άλλαξαν απότομα τα δεδομένα. Μετά το lockdown ανέβηκε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, έχοντας ήδη δουλευτεί στα χέρια του Πάμπλο Γκαρσία. Ο Αμπέλ Φερέιρα τον είχε χρησιμοποιήσει σποραδικά στις προπονήσεις, αλλά μετά την επανέναρξη το σκηνικό διαφοροποιήθηκε. Ο Τζόλης περίμενε την ευκαιρία του και, όταν αυτή ήρθε, δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής.

Έκανε το ντεμπούτο του απέναντι στον Ολυμπιακό, στην πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ της σεζόν 2019-20, και δύο εβδομάδες αργότερα πέτυχε κόντρα στον ΟΦΗ το πρώτο επίσημο γκολ του με τον ΠΑΟΚ. Στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του απέναντι στην Μπεσίκτας, δύο μήνες αργότερα, σκόραρε δύο φορές, μοίρασε μία ασίστ και άγγιξε το χατ-τρικ. Ο πιτσιρικάς που κάποτε είχε κάνει άνω κάτω την άμυνα της Μπαρτσελόνα μέσα στη Λα Μασία είχε πια εμφανιστεί κανονικά στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Το καλοκαίρι του 2021 ζήτησε να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Η Νόριτς κατέβαλε 11 εκατομμύρια ευρώ, συν δύο εκατομμύρια υπό μορφή μπόνους, ενώ ο ΠΑΟΚ διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης 17,5%, το οποίο εξαργύρωσε όταν η Φορτούνα Ντίσελντορφ απέκτησε τα δικαιώματά του τον Μάιο του 2024. Η πρώτη απόπειρα στην Αγγλία δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε, όμως ακολούθησαν η αναγέννηση στη Γερμανία και η εκτόξευση στο Βέλγιο με την Κλαμπ Μπριζ. Τώρα επιστρέφει στην Premier League από διαφορετική αφετηρία. Ως πρωταθλητής Βελγίου, καταξιωμένος διεθνής και μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ για την Άρσεναλ.

Ο «Χρηστάκης» που έφυγε κάποτε από τον Πεντάλοφο χωρίς να κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ΠΑΟΚ μεγάλωσε και έγινε ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Κι εκείνη η σχέση εμπιστοσύνης, για την οποία μιλά ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος, αποδείχθηκε το πιο σημαντικό συμβόλαιο απ’ όλα.